Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz transferi bitirecek...

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz transferi bitirecek...

Beşiktaş'ın adeta başkan Hasan Arat yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy için Avrupa'nın dev takımları takibini sürdürüyor. Genç oyuncu özellikle fizik gücü ve hızıyla öne çıkarken Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Futbol Takımını tam yetkisiyle kontrolu altına alan Samet Aybaba'nın öve öve bitiremediği Semih için Cenk Tosun'un rekor bonservis satışını geçebileceği iddia edildi. İşte Semih için devreye giren Avrupa devi... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 11:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz trannsferi bitirecek...

Beşiktaş'ta Fernando Santos sonrası takımdaki hava pozitife döndü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz trannsferi bitirecek...

Siyah-beyazlılarda Santos sonrası 2 resmi maçta 2 galibiyet elde etti. Beşiktaş bu maçlarda 7 gol atıp kalesinde gol görmedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz trannsferi bitirecek...

Portekizli hocanın özellikle oyuncularla iletişimi onları her defasında sahiplenmesi bu yükselişin mimarı oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz trannsferi bitirecek...

Santos'un gelişiyle birlikte en dikkat çeken isim ise Semih Kılıçsoy oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz trannsferi bitirecek...

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen genç futbolcu Semih Kılıçsoy, 5 Mayıs 2023 tarihinde profesyonel sözleşmeye imza atmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz trannsferi bitirecek...

18 yaşındaki genç futbolcu, son haftalarda ortaya koyduğu oyunla göz dolduruyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz trannsferi bitirecek...

Şimdiden önemli kulüpleri peşine takan futbolcu için birçok Avrupa ekibi, Semih'i izlemesi için gözlemcilerini gönderdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz trannsferi bitirecek...

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'a artan ilgi sonrası genç futbolcunun bonservis bedelini de belirledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz trannsferi bitirecek...

Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için 25 - 30 milyon Euro'nun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz trannsferi bitirecek...

Yönetimde bu planlamalar yapılırken transfermarkt verilerine göre Semih Kılıçsoy'un transferinde en önemli adı Tottenham'dan geldi. İngilizler, Semih'in transferin sezon sununda bitirmek istiyor. Söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde ise genç oyuncu kulüp tarihine geçecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz trannsferi bitirecek...

18 yaşındaki futbolcu, Cenk Tosun'un 22.5 milyon euroluk rekorunu kırarak Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcusu olarak kayıtlara geçecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz trannsferi bitirecek...

Bu sezon siyah-beyazlılarda 16 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz trannsferi bitirecek...

CENK TOSUN SEMİH İÇİN NE DEMİŞTİ?

"Ona biraz da tecrübe aktardığımızda neler yapacağını herkes görecek. Ben ağabeyi olarak her zaman yanındayım. "

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! İngilizler bu yaz trannsferi bitirecek...

İnşallah Beşiktaş'ta çok goller atacak, kupalar görecek. Benim rekorumu onun geçmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Pendikspor Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Pendikspor Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11
AK Parti'nin İstanbul ilçelerindeki adayları kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da! Esenler, Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler...
F.Bahçe'de o isim Brezilya yolcusu!
Beşiktaş'a Tangocu stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Tangocu stoper!
Sanches Roma'yı yaktı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
20 Ocak AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Semih rekorla satılacak! İngiliz devi... Semih rekorla satılacak! İngiliz devi... 11:50
Real Betis - Barcelona maçı ne zaman? Real Betis - Barcelona maçı ne zaman? 11:47
İşte Muhammet Güneş'in mucizevi hikayesi! İşte Muhammet Güneş'in mucizevi hikayesi! 11:46
Real Madrid - Almeria maçı ne zaman? Real Madrid - Almeria maçı ne zaman? 11:44
Osasuna - Getafe maçı ne zaman? Osasuna - Getafe maçı ne zaman? 11:41
F.Bahçe'de o isim Brezilya yolcusu! F.Bahçe'de o isim Brezilya yolcusu! 11:35
Daha Eski
Avustralya Açık'ta Alcaraz 4. turda! Avustralya Açık'ta Alcaraz 4. turda! 11:26
Trabzonspor ile G.Saray 137. kez karşı karşıya! Trabzonspor ile G.Saray 137. kez karşı karşıya! 11:23
İşte F.Bahçe'de Samsunspor maçı öncesi son durum! İşte F.Bahçe'de Samsunspor maçı öncesi son durum! 11:18
Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman? Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman? 11:13
Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman? Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman? 11:11
Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçı ne zaman? 10:52