BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos: Aile ve tek ses olmalıyız!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 3-0 kazandıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek düzeltmeleri gereken şeyler olduğunu da söyledi.

Portekizli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için üzüntülerini dile getirerek başlayan Santos, "Yaşanan olaylar nedeniyle ben de üzgünüm. Tüm şehitler için tüm Türk halkına başsağlığı diliyorum. Umarım Türk halkı bir daha böyle acılar yaşamasın." dedi.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmayla ilgili, "Maçı oyuncularım kazandı. Kararlı ve tutkulu oynadılar. Onlara anlattıklarımızı sahada uygulama konusunda ellerinden geleni yaptılar. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde maçı kazandık. Oyuncularımıza çok destek oldular. Onların desteği her şeyi kolaylaştırıyor. Bunu her zaman görmek istiyoruz." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında çok fırsat yakaladıklarını aktaran Santos, "İlk yarıda maçın kontrolü bizdeydi. Oyuncularımız istediklerimizi sahaya yansıttı. Ancak ikinci yarının ilk 15 dakikasında oyundan koptuk, kontrolü rakibimize verdik. Sonrasında bunu düzelttik. Kontrolü elimize aldık, daha organize ataklar bulmaya başladık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ancak gerçekçi olmamız gerek. Daha çok çalışmalıyız, çok şeyi düzeltmeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum. Çalışarak her şeyi düzelteceğiz, daha iyiye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ HARİKA OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Fernando Santos, taraftarlardan kendisine gösterilen sevgi ve desteği futbolculara da göstermesini istedi.

Siyah-beyazlı kulüpteki ilk izlenimlerini aktaran Santos, şunları kaydetti:

"Beşiktaş taraftarlarının harika ve çok etkileyici olduğunu biliyordum. Yıllarca çalıştığım, tanıdığım, arkadaşım olan birçok futbolcu burada oynadı. Sadece geldiğim için değil önceden de buradaki atmosferi bana anlatıyorlardı. Taraftarımızla güçlü olmak zorundayız. Beşiktaş taraftarının sevgisi ve etkisini gördüğümde şaşırmadım. Taraftar, yönetim, teknik ekip ve futbolcular yeniden aile ortamını kurmalı. Bunu da yaptığımızı hissediyorum. Bunu yaptığımızda gerçekten başarılı olacağız. Oyuncularımı birkaç gün içinde gözlemlediğimde biraz gerginlerdi. İç sahadaki son 3 maç kaybedilmişti. Bu da çok normal bir durum değil. Onlarla farklı konuşmalar yaptım. Özellikle tüm sorumluluğun bana ait olduğunu belirttim.

Taraftarları da anlıyorum. Bazen haklı olarak oyunculara tepki gösteriyorlar. Bir şey diyemiyorum ama hep destek istiyorum. Bir sıkıntı varsa baş sorumlu her zaman hocadır. Sahada 90 dakika boyunca oyuncularımıza iyi reaksiyon göstermelerini istiyorum. Haklı oldukları durumlar var. Takım bazen kötü işler yapabiliyor ama onların bize yardım etmesi gerekiyor. Oyuncularıma maçtan önce, 'Bizim stadımızda kimse bizden daha çok koşamaz, savaşamaz. Her zaman her şeyin en iyisini biz yapmak zorundayız. Ancak böyle kazanırız.' dedim. Taraftarlarımızın bana olan sevgisi ve desteği çok önemli. Lütfen aynısını sürekli oyuncularımıza da versinler."

"EN AZ 2-3 OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ"

Santos, ara dönemde 2-3 futbolcu transfer etmek istediklerini söyledi.

Kadrodaki oyuncuların değerli olduğunu aktaran 69 yaşındaki teknik adam, "Önemli olan şu an burada bulunan futbolcular. Bu oyuncuları geliştirmek, onlarla başarı sağlamak zorundayız. Kim gelecekse sırf gelmek için gelmeyecekler. Benim istediğim oyuncu profili güçlü, kararlı, karakterli ve hırslı olur. Ben böyle oyuncular istiyorum. Yönetimimiz de aynı fikirde. Kazanmayı bilen bir takım oluşturmak için kazanmayı bilen oyuncular getirmek istiyoruz. Ancak şu an oyuncularımın performansından mutluyum. Antrenmanda ve maçlarda gösterdikleri kararlılık beni mutlu ediyor. Tabii ki gelişmemiz gereken yerler var. Antrenmanlarla devam edecek. Bahsettiğim kriterlerde en az 2-3 oyuncu transfer edeceğiz. Doğru oyuncuları bulup buradaki oyuncularla daha iyiye gideceğiz."

Santos, takımın omurgasına çok önem verdiğini belirterek, "Amir ve Ege iyi oynuyorlar. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama tabii ki oraya takviye yapacağız. Yapılması lazım. Benim için futbolda kaleci, altı numara, on numara ve santrfor çok önemli. Bunu bir çizgi olarak düşünürseniz merkez benim için takımın temeli, takımı ayakta tutan kolonu gibi." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜK TAKIMLAR KUPA ALMAK ZORUNDA"

Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaya çok önem verdiklerini söyledi.

Kupada Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor ile 16 Ocak Salı günü karşılaşacaklarını hatırlatan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "İki gün sonra bir kupa maçımız var. Sürekli bir şeyler yapmak için zamanımız yok. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Oynamasını bilen, koşan bir takım. Büyük takımlar kupa almak zorunda. Eyüpspor maçında dikkatli olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ GİBİ BÜYÜK TAKIMLAR HER ZAMAN OYUNU KONTROL ETMEK ZORUNDA"

Beşiktaş Teknik Direktörü Santos, genelde topu ayağında tutan bir takım oluşturmak istediğini dile getirdi.

Oyun tarzıyla ilgili soru üzerine Santos, "Beşiktaş gibi büyük takımlar her zaman oyunu kontrol etmek zorunda. Topu rakibe vermemeliyiz. Bu bizim için önemli. Bazen hızlı hücumlarla sonuç bulmak da önemli. Ancak bunu ne zaman yapacağını bilmek sizi büyük takım yapıyor. Önemli olan oyunu git-gelli oynamamak. Sürekli bilinçsiz bir şekilde atak yapmaya çalışıp, topu kaybettikten sonra geri koşmamalıyız. Topa sahip olup sabırlı bir şekilde oynamamız gerek. Kontratağı da topa sahip olmayı da bilinçli bir şekilde yapmalıyız." şeklinde görüş belirtti.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ'Nİ DEĞERLENDİRDİ

Tecrübeli teknik adam, futbolda teknoloji kullanımını desteklediğini söyledi.

Bazı durumlarda futbolun ruhunun zarar gördüğünü savunan Santos, Süper Lig'de bugünden itibaren uygulanmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ilgili, "Buna doğrudan, 'Futbolun ruhunu kaybettiriyor.' diyemem. Bazı durumlarda teknolojiyi kullanmak zorundayız. Bazen, kimsenin hak kaybetmemesi açısından işe yarıyor. Diğer taraftan futbola bu kadar teknolojinin dahil olması futbolun güzelliğini biraz da olsa alıyor." diyerek sözlerini tamamladı.