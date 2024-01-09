FLAŞ TRANSFER GELİŞMESİ: Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönüyor!
Beşiktaş'ta teknik direktör koltuğuna Fernando Santos'un geçmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Siyah beyazlıların, eski yıldızı Ricardo Quaresma'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte bomba transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Takıma katılacak isimlerle ilgili de çalışmalarını sürdüren Kartal'dan bomba bir hamle geldi.
Beşiktaş'ın transfer gündemine dair sıcak gelişmeyi ise Portekiz basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
EFSANE GERİ DÖNÜYOR!
Beşiktaş, 69 yaşındaki çalıştırıcı Fernando Santos ile anlaşmasının ardından sürpriz bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.
O Jogo'da yer alan habere göre siyah beyazlılar, eski yıldızı Ricardo Quaresma'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Haberde Ricardo Quaresma'nın yakından tanıdığı Beşiktaş için sahalara dönmeye çok yakın olduğu belirtildi.
İki taraf arasındaki görüşmelerin ileri düzeyde olduğu kaydedildi.
40 yaşındaki Quaresma'nın transfer için yakın zamanda teknik direktör Fernando Santos ile görüşeceği yazıldı.
Deneyimli futbolcu Vitoria Guimaraes'ten ayrıldıktan sonra bir buçuk yıldır kulüpsüz durumdaydı.
Beşiktaş'ta efsane haline gelen Quaresma, siyah beyazlılarda 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.
Tecrübeli oyuncu transferi gerçekleşmesi durumunda 3. dönemini yaşayacak.
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