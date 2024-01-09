Haberler Beşiktaş FLAŞ TRANSFER GELİŞMESİ: Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönüyor!

FLAŞ TRANSFER GELİŞMESİ: Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönüyor!

Beşiktaş'ta teknik direktör koltuğuna Fernando Santos'un geçmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Siyah beyazlıların, eski yıldızı Ricardo Quaresma'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte bomba transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 19:17
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FLAŞ TRANSFER İDDİASI: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'un gelmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanıyor.

FLAŞ TRANSFER İDDİASI: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!

Yönetim, teknik direktör problemini çözdükten sonra gözünü transfere çevirdi.

FLAŞ TRANSFER İDDİASI: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!

Siyah beyazlı idarecilerin ilk hamlesi Eric Bailly ve Jean Onana ile yolları ayırmak olmuştu.

FLAŞ TRANSFER İDDİASI: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!

Takıma katılacak isimlerle ilgili de çalışmalarını sürdüren Kartal'dan bomba bir hamle geldi.

FLAŞ TRANSFER İDDİASI: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!

Beşiktaş'ın transfer gündemine dair sıcak gelişmeyi ise Portekiz basını duyurdu.

FLAŞ TRANSFER İDDİASI: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!

İşte ayrıntılar...

FLAŞ TRANSFER İDDİASI: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!

EFSANE GERİ DÖNÜYOR!

Beşiktaş, 69 yaşındaki çalıştırıcı Fernando Santos ile anlaşmasının ardından sürpriz bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

FLAŞ TRANSFER İDDİASI: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!

O Jogo'da yer alan habere göre siyah beyazlılar, eski yıldızı Ricardo Quaresma'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

FLAŞ TRANSFER İDDİASI: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!

Haberde Ricardo Quaresma'nın yakından tanıdığı Beşiktaş için sahalara dönmeye çok yakın olduğu belirtildi.

FLAŞ TRANSFER İDDİASI: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!

İki taraf arasındaki görüşmelerin ileri düzeyde olduğu kaydedildi.

FLAŞ TRANSFER İDDİASI: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!

40 yaşındaki Quaresma'nın transfer için yakın zamanda teknik direktör Fernando Santos ile görüşeceği yazıldı.

FLAŞ TRANSFER İDDİASI: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!

Deneyimli futbolcu Vitoria Guimaraes'ten ayrıldıktan sonra bir buçuk yıldır kulüpsüz durumdaydı.

FLAŞ TRANSFER İDDİASI: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!

Beşiktaş'ta efsane haline gelen Quaresma, siyah beyazlılarda 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

FLAŞ TRANSFER İDDİASI: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!

Tecrübeli oyuncu transferi gerçekleşmesi durumunda 3. dönemini yaşayacak.

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