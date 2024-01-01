Altyapısı iyi

Teknik direktör arayışındaki Beşiktaş'ta uzun süredir listenin 1 numarası Bruno Genesio'ydu. En başından bu yana başkan Hasan Arat'ın önceliği olan Fransız teknik adam ile el sıkışıldı. Ancak Genesio'nun son kararını geciktirmesinin sebebi de belli oldu. 57 yaşındaki teknik adam geçici antrenör Pierre Sage ile yoluna devam eden eski kulübü Lyon'dan teklif bekledi. Ancak kendisine Fransa'dan herhangi bir teklif gelmezken, Beşiktaş ise Genesio'dan yarına kadar yanıt istedi. Başkan Hasan Arat'ın, Genesio ile ilgili ısrarının altında yatan en büyük neden ise genç oyunculara yeni yapılanmada önem verilmesi oldu. Fransız hoca daha önce çalıştırdığı takımlarda çok sayıda genç oyuncuyu parlatarak kulüplere önemli katma değer sağladı ve maddi olarak büyük getiri elde edilmesine katkıda bulundu. Lyon ve Rennes de bıraktığı etkiyle birlikte bu iki kulübün yaklaşık 750 milyon Euro bonservisli satış yapmasına da ön ayak oldu. Bu veriler ışığında Genesio, diğer adayların önüne geçti. Siyah-beyazlılar, cuma günü oynayacakları Kasımpaşa maçına yeni hocasıyla çıkmak istiyor.