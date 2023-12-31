Beşiktaş çok farklı

Erkekler Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet müthiş performansını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar dünkü rakibi Türk Telekom'a da şans tanımadı. Maça iyi başlayan Kartal ilk periyotu 19-15 önde tamamlamdı. Siyah-beyazlılar, soyunma odasına 10 sayı farkla 39-29'luk üstünlükle girmeyi başardı. Beşiktaş Emlakjet, 3. periyotta da etkiliydi. Rakip potada 23 sayı bıraktılar. Son periyota 62- 47'lik avantajla girdiler. Ardından 77-66'lık skorla galibiyete uzandılar. Kartal böylece evinde oynadığı 8. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmış oldu. Kartal'da Johan Mathews 22 sayıyla en skorer isim olmayı başardı.