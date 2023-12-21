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Beşiktaş Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı!

Son dakika haberi: Beşiktaş, Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 22:46
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Beşiktaş Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, Avrupa Süper Ligi'ni reddettiklerini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş JK, Avrupa Adalet Divanı'nın C-333/21 Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği kararı not etmektedir. Avrupa spor modelini açıkça destekliyor ve federasyonlar ve ligler tarafından düzenlenen müsabakalar dışındaki müsabakaları reddediyoruz. Yerel müsabakalar, futbol piramidi boyunca yerel topluluklara ve dayanışmaya yaptıkları paha biçilmez katkılarla taraftarların futbol tutkusunun merkezinde yer almaktadır.

UEFA müsabakalarına katılmaya ve Avrupa futbolunun sürekli gelişimi için UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla diğer kulüplerle olumlu işbirliğine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

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