Sorunlar dağ gibi

Derbi yenilgisiyle 'merhaba' diyen Arat ve ekibini sıkıntılı günler bekliyor. Siyah-beyazlı kulüpte Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimi zor günler bekliyor. Futbolu eski oyuncuları Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba'ya emanet eden Başkan Arat, ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı. Sakatlık problemlerinin devam etmesi ve Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlara gidecek oyuncu sayısının fazla olması gibi sorunlar nedeniyle yönetimin futbol takımını ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai harcaması gerekecek.