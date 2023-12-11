Haberler Beşiktaş Sorunlar dağ gibi

Sorunlar dağ gibi

Derbi yenilgisiyle 'merhaba' diyen Arat ve ekibini sıkıntılı günler bekliyor. Siyah-beyazlı kulüpte Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimi zor günler bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sorunlar dağ gibi

Derbi yenilgisiyle 'merhaba' diyen Arat ve ekibini sıkıntılı günler bekliyor. Siyah-beyazlı kulüpte Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimi zor günler bekliyor. Futbolu eski oyuncuları Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba'ya emanet eden Başkan Arat, ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı. Sakatlık problemlerinin devam etmesi ve Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlara gidecek oyuncu sayısının fazla olması gibi sorunlar nedeniyle yönetimin futbol takımını ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai harcaması gerekecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe derbisinden sonra skandal olay ortaya çıktı! Beşiktaş’ın yıldızı tehdit mesajları aldı: “Lanetim senin üzerinde…”
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Kartal muradına eriyor! O yıldız F.Bahçe'ye çok yakın
G.Saray'dan fırsat transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta hem mali hem sportif çöküş!
Aboubakar'ı işaret etti
İstanbul barajlarda son durum 11 Aralık 2023
ATV CANLI YAYIN İZLE | atv CANLI (HD) kesintisiz İZLEME LİNKİ
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 01:00
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 00:59
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:47
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:47
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:44
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:44
Daha Eski
Toroğlu'dan o isme övgü! Toroğlu'dan o isme övgü! 23:49
Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! 23:49
Fırtına 2. yarıda açıldı! Fırtına 2. yarıda açıldı! 23:49
G.Saray'dan fırsat transferi! G.Saray'dan fırsat transferi! 23:49
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:49
Kayserispor doludizgin! Kayserispor doludizgin! 23:49