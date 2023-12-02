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Beşiktaş Avrupa'da dibe vurdu! Şoke eden istatistik

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge'a 5-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa'da son dönemlerde elde ettiği kötü istatistikle dikkat çekiyor. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 12:10
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Beşiktaş Avrupa'da dibe vurdu! Şoke eden istatistik

Konferans Ligi'nde Club Brugge'a 5-0 kaybeden Beşiktaş'ın son yıllarda Avrupa'daki kötü performansı dikkat çekiyor.

Beşiktaş Avrupa'da dibe vurdu! Şoke eden istatistik

2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi grubundan lider çıkan siyahbeyazlılar, o tarihten sonra gruplarda adeta dibi gördü.

Beşiktaş Avrupa'da dibe vurdu! Şoke eden istatistik

23 kez gruplarda mücadele eden Beşiktaş, 18 maçtan yenilgiyle ayrıldı. 3 galibiyet alabilen Kara Kartal, 2 kez de berabere kaldı.

Beşiktaş Avrupa'da dibe vurdu! Şoke eden istatistik

2018-2019, 2019-2020'de Avrupa Ligi, 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi ve bu sezon ise Konferans Ligi'nde gruptan çıkamayan siyah-beyazlılar, diğer yıllarda ise Avrupa'da mücadele edemedi.

Beşiktaş Avrupa'da dibe vurdu! Şoke eden istatistik

Beşiktaş ayrıca Avrupa'da gruplarda evinde çıktığı 10 maçın 9'unu kaybetti, sadece 1 galibiyet aldı.

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