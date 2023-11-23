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İlk isim Cüneyt Sezgin

Başkan adayı Hasan Arat, yönetim listesindeki ilk ismin finans dünyasından Cüneyt Sezgin olduğunu duyurdu. Hasan Arat, X'ten yaptığı açıklamada, seçilmesi durumunda Cüneyt Sezgin'in kulüpte kurumsal ve finansal gelişimiyle ilgili sorumluluklar alacağını ifade etti. Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Sezgin, aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu üyesi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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İlk isim Cüneyt Sezgin
Başkan adayı Hasan Arat, yönetim listesindeki ilk ismin finans dünyasından Cüneyt Sezgin olduğunu duyurdu. Hasan Arat, X'ten yaptığı açıklamada, seçilmesi durumunda Cüneyt Sezgin'in kulüpte kurumsal ve finansal gelişimiyle ilgili sorumluluklar alacağını ifade etti. Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Sezgin, aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu üyesi.
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