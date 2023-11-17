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Atiba: Çalışmak isterim
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Atiba Hutchinson önceki gün oynanan Beşiktaş Emlakjet - London Lions maçını Akatlar'daki salonda izledi. Kanadalı yıldız Atiba, "Beşiktaş'ta çalışır mısın?" sorusuna, "Tabii ki Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Şimdilik yapmak istediğim şeyler için kendimi hazırlıyorum. Açıkça söylemek gerekirse futbolu seviyorum. Daha önce de söylediğim gibi Beşiktaş her zaman kalbimde" yanıtını verdi.
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