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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih Uçan ve Rachid Ghezzal...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Rachid Ghezzal ve Salih Uçan'ın sakatlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:44 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:51
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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih Uçan ve Rachid Ghezzal...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada uyluk iç adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Salih Uçan ile Rachid Ghezzal'ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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