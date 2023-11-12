Beşiktaş'a sürpriz hoca! Dünyaca ünlü isim...

Süper Lig ve Avrupa'da aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş'ta üst üste hoca değişiklikleri yaşandı.
Süper Lig ve Avrupa'da aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş'ta üst üste hoca değişiklikleri yaşandı.
Sezona teknik direktör Şenol Güneş ile başlayan siyah-beyazlılar, deneyimli çalıştırıcının istifa etmesinin ardından yola Burak Yılmaz ile devam etti.
Kartal'ın Burak Yılmaz ile birlikteliği oldukça kısa sürdü.
1 ay takımın başında kalan genç hoca, görevini bıraktığını açıkladı.
Beşiktaş'ta başkanlık seçimine kadar teknik direktörlüğe takımın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay getirildi.
Siyah-beyazlılarda 26 Kasım Pazar günü yapılacak genel kurul toplantısının ardından hoca konusu da netlik kazanacak.
Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hasan Arat, teknik direktör konusunda flaş açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
"Normalde başkan adaylarının hoca adaylarıyla görüşmeleri çok normaldir. Ben de bu süre zarfında dünyanın en önemli antrenörleriyle görüşmeler yaptım."
"HANSI FLICK İLE GÖRÜŞTÜM"
Flick'le de görüştüm. Başkalarıyla da görüştüm. Beşiktaş'ı temsilen dünyada herkesle görüşmeye muktedirsiniz. Başkan olduğunuz zaman, bir telefonun ucundadır sizin görüşmeniz.
Benim hedeflerim vardır, bu hedeflerim doğrultusunda dünya çapında antrenörlerle görüşmeler yapıyorum. Ama ilk önce ben oturur Rıza Hocam'la görüşürüm" dedi.