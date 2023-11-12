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Beşiktaş'a sürpriz hoca! Dünyaca ünlü isim...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta tüm gözler başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Ahmet Nur Çebi'nin aday olmayacağını açıklamasının ardından adaylar seçim çalışmalarını sürdürüyor. Genel kurula kadar teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ı getiren Kara-Kartal'da başkan adayı Hasan Arat'tan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 10:48
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Beşiktaş'a sürpriz hoca! Dünyaca ünlü isim...

Süper Lig ve Avrupa'da aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş'ta üst üste hoca değişiklikleri yaşandı.

Beşiktaş'a sürpriz hoca! Dünyaca ünlü isim...

Sezona teknik direktör Şenol Güneş ile başlayan siyah-beyazlılar, deneyimli çalıştırıcının istifa etmesinin ardından yola Burak Yılmaz ile devam etti.

Beşiktaş'a sürpriz hoca! Dünyaca ünlü isim...

Kartal'ın Burak Yılmaz ile birlikteliği oldukça kısa sürdü.

Beşiktaş'a sürpriz hoca! Dünyaca ünlü isim...

1 ay takımın başında kalan genç hoca, görevini bıraktığını açıkladı.

Beşiktaş'a sürpriz hoca! Dünyaca ünlü isim...

Beşiktaş'ta başkanlık seçimine kadar teknik direktörlüğe takımın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay getirildi.

Beşiktaş'a sürpriz hoca! Dünyaca ünlü isim...

Siyah-beyazlılarda 26 Kasım Pazar günü yapılacak genel kurul toplantısının ardından hoca konusu da netlik kazanacak.

Beşiktaş'a sürpriz hoca! Dünyaca ünlü isim...

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hasan Arat, teknik direktör konusunda flaş açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Beşiktaş'a sürpriz hoca! Dünyaca ünlü isim...

"Normalde başkan adaylarının hoca adaylarıyla görüşmeleri çok normaldir. Ben de bu süre zarfında dünyanın en önemli antrenörleriyle görüşmeler yaptım."

Beşiktaş'a sürpriz hoca! Dünyaca ünlü isim...

"HANSI FLICK İLE GÖRÜŞTÜM"
Flick'le de görüştüm. Başkalarıyla da görüştüm. Beşiktaş'ı temsilen dünyada herkesle görüşmeye muktedirsiniz. Başkan olduğunuz zaman, bir telefonun ucundadır sizin görüşmeniz.

Beşiktaş'a sürpriz hoca! Dünyaca ünlü isim...

Benim hedeflerim vardır, bu hedeflerim doğrultusunda dünya çapında antrenörlerle görüşmeler yapıyorum. Ama ilk önce ben oturur Rıza Hocam'la görüşürüm" dedi.

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