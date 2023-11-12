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BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş RAMS Başakşehir maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. VAR'da ise Mustafa İlker Coşkun düdük çalacak. Rachid Ghezzal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Cenk Tosun, Aboubakar, Rashica gibi yıldızlar Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:00
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BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş RAMS Başakşehir maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 12 Kasım Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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RIZA ÇALIMBAY İLK MAÇINA ÇIKACAK!

Rıza Çalımbay 18 sene sonra Beşiktaş'ın başında maça çıkacak Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, yarınki mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Necip, Umut, Amir, Salih, Gedson, Tayfur, Rebic, Muleka

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay, Mahmut, Deniz, Aleksic, Serdar, Piatek

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