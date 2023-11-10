Haberler Beşiktaş Turgay Demir Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Turgay Demir Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, gruptaki 4. maçında sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, maçtan 2-1 yenik ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 07:35
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Turgay Demir Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - BABAYİĞİT ARANIYOR

80 öncesi yıllarda tam olarak böyleydi Beşiktaş… İsmail Atik diye sıradan bir Finlandiyalı santraforu ve bir-iki sezon önce 60 milyon tl gibi dönem için çok büyük paralar harcanarak alınmış sıradan yıldızlar bir aradaydı…

Turgay Demir Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Takım sapır sapır dökülüyor, takım içi gruplaşmalar gırla gidiyor, herkes düşmüş kendi derdine, kodunsa bul forma için oynayanı…

Turgay Demir Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İşte o yıllarda, Mehmet Üstünkaya adında koca yürekli bir adam çıktı… Başkanlık koltuğuna kurulduğu ilk günlerde, "Beş yıl kimse şampiyonluk beklemesin" dedi ve ekledi; "Ben bu mücadeleyi, forma için oynayacak gençlerle vereceğim, sıradan yıldızlarla ya da sıradan yabancılarla değil…"

Turgay Demir Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Kim varsa gönderdi takımdan ve Süleyman, Fuat, Fikret, Ziya başta olmak üzere ne kadar genç varsa aldı A Takıma… Trabzonspor'un yıldızları Necdet, Mehmet Ekşi ve Serdar Bali ile de destekledi gençleri.

Turgay Demir Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Takımın başına da eski futbolcularımızdan Dorde Miliç'i getirdi… Üstünkaya öncesinde ligin ilk haftalarında yarıştan kopan Kartal, Miliç'le ilk sezon ligi Beşinci bitirdi, ikinci sezon ise 16 yıl sonra şampiyonluk geldi.

Turgay Demir Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Burada asıl mesele BEŞ YIL KİMSE ŞAMPİYONLUK BEKLEMESİN diyebilmek ve bunu dedikten sonra oluşan sağlıklı ortamda şampiyonluk kovalayacak bir takım kurabilmektir.

Turgay Demir Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Varsa böyle bir babayiğit çıksın ortaya. Yani… Yanisi şu; Beşiktaş'ta çok büyük değişiklikleri yapmanın zamanı gelmiştir.

Turgay Demir Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ahmet Nur Çebi'nin, çifte kupa sonrası kararsız ve ürkek tavırlarla yaptığı hatalar bugünkü manzaranın temel nedenidir.

Turgay Demir Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Dolayısıyla bu durumdan kurtulmak için de kararlı cesur adımlar atmak şarttır. Gelecek olan, bunları bilerek gelsin çünkü kaybedecek bir saniye bile yok.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal evinde Bodo'ya mağlup!
İşte Beşiktaş'ın grubunda güncel puan durumu!
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
10 KASIM BORSA AÇIK MI 2023 | 10 Kasım Cuma BIST işlem görecek mi?
10 KASIM KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2023? | 10 Kasım'da PTT, postane, kargolar açık mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay yorum! "Yanlış değişiklik yaptı" Olay yorum! "Yanlış değişiklik yaptı" 08:17
Avrupa devleri sıraya girdi! Liverpool'dan sonra... Avrupa devleri sıraya girdi! Liverpool'dan sonra... 08:06
Yıldız isme şok eleştiri! "Kendini sorgulamalı artık" Yıldız isme şok eleştiri! "Kendini sorgulamalı artık" 07:48
Çarpıcı sözler! "Bugünkü manzaranın temel sebebi..." Çarpıcı sözler! "Bugünkü manzaranın temel sebebi..." 07:35
Ongun tutanakları yayınlandı Ongun tutanakları yayınlandı 06:28
Oynamadan (!) kaybettiler Oynamadan (!) kaybettiler 06:25
Daha Eski
Kartal özür diledi Kartal özür diledi 06:23
Livakovic’e tepki Livakovic’e tepki 06:22
Yusuf Ayçiçek sürprizi Yusuf Ayçiçek sürprizi 06:20
Dikkat dikkat! Dikkat dikkat! 06:17
Fenerbahçe cepten yedi Fenerbahçe cepten yedi 06:16
A. Madrid, Simeone ile sözleşme uzattı! A. Madrid, Simeone ile sözleşme uzattı! 01:32