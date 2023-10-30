BEŞİKTAŞ HABERLERİ: | Kartal zorlu sınavda! İşte Burak Yılmaz'ın Gaziantespor maçı 11'i

Ligde şampiyonluk yarışının şimdiden çok uzağında kalan, son olarak hafta içinde Avrupa'da Bodo Glimt'e mağlup olan ve kaoslu günler yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında bugün Gaziantep FK'yi konuk edecek. Sahadan 3 puanla ayrılarak taraftarıyla biraz olsun barışmak isteyen siyah beyazlılar, olası galibiyetle moral arayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

SALİH UÇAN GÖREVE HAZIR

Öte yandan siyah-beyazlılarda Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor. Kaleci Mert Günok, kırmızı kart cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek. Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları bulunuyor. Sakatlığını atlatan Salih Uçan ise Gaziantep FK karşısında forma giyebilecek. Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesi ile kadroda yer alamayacak.

LİGDE 9. RANDEVU: 4-2 ÖNDE

Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de bugün 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyahbeyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı. Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.

10 NUMARA RACHID GHEZZAL

Burak Yılmaz, takımını taktik idmanıyla hazırlıyor. Teknik ekibin antrenmanlarda Ghezzal'ı 10 numarada denediği bildirildi. İdmanda Milot Rashica sağ, Muleka sol kanatta oynatıldı. 10 numara oynama özelliği de olan Ghezzal, daha önce de bu pozisyonda görev yapmıştı. Teknik ekibin, Rashica ve Ghezzal'ı aynı anda oynatmak için plan yaptığı bildirildi.

TARAFTARDA PROTESTO SESLERİ

Siyah-beyazlı camiada sular durulmuyor. Şenol Güneş'in istifası, Ahmet Nur Çebi'nin genel kurul kararı almasının üstüne takımın aldığı mağlubiyetlerin ardından tepkiler büyümeye devam ediyor. Taraftarların yarın oynanacak Gaziantep maçında Tüpraş Stadı'nda protesto yapacağı iddia edildi. Hem statta hem de çevresinde yoğun bir tepki olacağı belirtildi.

MAÇ UCUZ AMA İLGİ ÇOK AZ

Beşiktaş, G.Antep maçında hem tribüne taraftar çekmek hem de Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak için mücadelenin bilet fiyatlarını 29 TL ve 100 TL olarak belirlemişti. Ancak siyah beyazlı futbolseverlerin, arka arkaya alınan kötü sonuçlar nedeniyle fiyatlar ucuz bile olsa biletlere rağbet etmediği belirtildi. Tribünlerde büyük boşluklar olması bekleniyor.

BUYUR BURDAN YAK!

Sakat ve cezalılar nedeni ile eksiklik çeken Beşiktaş'ta dün 2 sıkıntı daha çıktı. Siyah beyazlı kulüp, Aboubakar ve Rosier'in sağlık sıkıntısı yaşadığını ve tevadisinin sürdüğünü açıkladı. "Aboubakar 28 Ekim'de gerçekleştirilen antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle geceyi hastanede geçirmiştir" denildi. Rosier'in de aynı şikayetle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. İki oyuncunun durumu da belirsiz...

BU İŞ NASIL OLACAK?

Gaziantep FK maçı öncesinde stopersiz kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Gaziantep karşısında Necip Uysal'ın yanında kimi oynatacağı henüz belli değil. Akla gelen ilk iki futbolcu ise Necip Uysal gibi birçok bölgede görev alan Onur Bulut ve Bakhtiyor Zaynutdinov. Ancak stoperlerin tamamının sakat olduğu gibi, sol bekler Masuaku ve Umut da sakat. Bu durumda da Onur ve Bakhtiyor'dan bir stoper diğeri sol bekte oynayacak gibi duruyor. Burak Yılmaz'ın defansa koyacağı tek net isim Necip Uysal olacak. Beşiktaş'ta Mert Günok da kırmızı kart cezalası olduğu için kalede Ersin görev yapacak.

ŞUT ÇALIŞTILAR

Beşiktaş, dün akşam yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı. Çalışmada pas idmanı sonrası taktik denemeler uygulandı.Ardından yarı sahada çift kale maç yapan Beşiktaşlı futbolcular, şut denemeleri ile antrenmanı sonlandırdı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz çalışmayı sık sıkı durdurarak oyunculara yapmaları gerekenleri anlattı

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Salih, Necip, Onur, Zaynutdinov, Amir, Chamberlain, Gedson, Ghezzal, Rashica, Abou (Cenk)

Gaziantep FK: Nita, Djilobodj, Arda, Nkoulou, Morais, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Mustafa, Gradel