Bodo Glimt Beşiktaş maçını veren kanallar | Beşiktaş maçı

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, D Gurubu 3. hafta müsabakasında Bodo Glimt'e konuk olacka. Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 8 müsabakanın 7'sinden galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, tek yenilgisini Lugano'ya karşı aldı. Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi ve daha birçok detay haberimizde...
BODO GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
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Exxen'de canlı olarak yayınlanacak Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ücretsiz izlenebilecek.
14 gün ücretsiz deneme süresi veren Exxen'de Konferans Ligi'nin karşılaşmalarından Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını izleyebilmek için üye olmak gerekiyor. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için kredi kartı bilgileri girilmelidir. Bilgileri girilen kredi kartından 1 TL ücret çeken platform, 1 hafta sonra çekilen parayı iade ediyor. 14 günün sonunda Exxen üyeliğinizi iptal etmek istemeniz halinde, hiçbir ücret ödemeden Exxen üyeliğinden çekilebilirsiniz.
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BODO GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI VEREN KANALLAR
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Ictimai TV HD
M+ Liga de Campeones 14
Megogo Futbol 10
RMC Sport Live 16
Sky Sport 5 AustriaHD
TNT Sports 8
TNT Sports Digital Exclusive
TV3+ Norge HD
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Norge HD
ViaPlay Polska HD
ViaPlay Suomi HD
ViaPlay Sverige HD
ViaPlay İsland HD