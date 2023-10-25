Bodo Glimt Beşiktaş maçını veren kanallar | Beşiktaş maçı

BODO GLİMT BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN | BJK MAÇI CANLI TAKİP 👈

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, D Gurubu 3. hafta müsabakasında Bodo Glimt'e konuk olacka. Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 8 müsabakanın 7'sinden galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, tek yenilgisini Lugano'ya karşı aldı. Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi ve daha birçok detay haberimizde...

BODO GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

EXXEN 14 GÜN BEDAVA

Exxen'de canlı olarak yayınlanacak Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ücretsiz izlenebilecek.

14 gün ücretsiz deneme süresi veren Exxen'de Konferans Ligi'nin karşılaşmalarından Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını izleyebilmek için üye olmak gerekiyor. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için kredi kartı bilgileri girilmelidir. Bilgileri girilen kredi kartından 1 TL ücret çeken platform, 1 hafta sonra çekilen parayı iade ediyor. 14 günün sonunda Exxen üyeliğinizi iptal etmek istemeniz halinde, hiçbir ücret ödemeden Exxen üyeliğinden çekilebilirsiniz.

EXXEN ÜCRETSİZ ÜYELİK EKRANI | Exxen 14 gün bedava üye nasıl olunur? Devamını Oku BUNU DA OKU

BODO GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI VEREN KANALLAR