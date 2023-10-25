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Bodo Glimt Beşiktaş maçını veren kanallar | Beşiktaş maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin D Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Aspmyra Stadı'nda yapılacak mücadelede siyah-beyazlılar, mutlak galibiyet için yarışacak. Maçın yayın bilgilerini araştıranlar arama motorlarında 'Bodo Glimt Beşiktaş maçı ücretsiz mi? Beşiktaş maçı EXXEN ücretsiz izle' sorgulamaları yapıyor. Bodo Glimt BJK maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi ve tüm detaylar haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 00:01 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 10:26
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Bodo Glimt Beşiktaş maçını veren kanallar | Beşiktaş maçı

BODO GLİMT BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN | BJK MAÇI CANLI TAKİP 👈

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, D Gurubu 3. hafta müsabakasında Bodo Glimt'e konuk olacka. Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 8 müsabakanın 7'sinden galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, tek yenilgisini Lugano'ya karşı aldı. Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi ve daha birçok detay haberimizde...

BODO GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

EXXEN 14 GÜN BEDAVA

Exxen'de canlı olarak yayınlanacak Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ücretsiz izlenebilecek.

14 gün ücretsiz deneme süresi veren Exxen'de Konferans Ligi'nin karşılaşmalarından Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını izleyebilmek için üye olmak gerekiyor. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için kredi kartı bilgileri girilmelidir. Bilgileri girilen kredi kartından 1 TL ücret çeken platform, 1 hafta sonra çekilen parayı iade ediyor. 14 günün sonunda Exxen üyeliğinizi iptal etmek istemeniz halinde, hiçbir ücret ödemeden Exxen üyeliğinden çekilebilirsiniz.

EXXEN ÜCRETSİZ ÜYELİK EKRANI | Exxen 14 gün bedava üye nasıl olunur? Devamını Oku BUNU DA OKU

BODO GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI VEREN KANALLAR

EXXEN Digital TÜRKİYE

Ictimai TV HD

M+ Liga de Campeones 14

Megogo Futbol 10

RMC Sport Live 16

Sky Sport 5 AustriaHD

TNT Sports 8

TNT Sports Digital Exclusive

TV3+ Norge HD

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Norge HD

ViaPlay Polska HD

ViaPlay Suomi HD

ViaPlay Sverige HD

ViaPlay İsland HD

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