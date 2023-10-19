Turgay Demir'den Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş yorumu!

BEN BU DÜNYADAN!

Batılı baronların gözünde çocukların bile kıymeti harbiyesinin olmadığı kalleş bir dünya bu... Atom bombasıyla Hiroşima, Nagazagi, Hitler ve katillerinin eliyle, başta Auschwitz olmak üzere Nazi kamplarında, "Birleşmiş Milletler'in gözetiminde" Srebrenitsa'da, milyonlarca insan katledilirken, bugün, uzay çağında Gazze'de aynı insanlık suçları bir kez daha işleniyor... Çocuklar muhtemelen, kısa hayatlarında bir kez olsun bisiklete binmeden, dondurma yemeden, çikolata nedir bilmeden kahpe bombalarla göçüp gidiyorlar bu dünyadan. Kahrolsun bütün zalimler... Yaşasın çocuklar...