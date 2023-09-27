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ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE | Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmada Bailly, Tayfur ve Gökhan İnler statü gereği; Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlık nedeniyle forma giymeyecek. Ümit Öztürk'ün düdüğüyle başlayacak maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 10:40
ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE | Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta erteleme maçıyla devam ediyor. Avrupa Konferans Lig play-off turu maçları nedeniyle ertelenen karşılaşmada Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı canlı takip etmek için tıklayın.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Emre, Dorukhan, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Alex, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

MÜCADELENİN HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak.

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