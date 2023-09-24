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BEŞİKTAŞ HABERİ - Şenol Güneş'ten fikstür sitemi! "Ben hiç anlamıyorum"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş maç sonu fikstür hakkında konuştu. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 19:54 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 19:58
BEŞİKTAŞ HABERİ - Şenol Güneş'ten fikstür sitemi! "Ben hiç anlamıyorum"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş maç sonu fikstür hakkında konuştu.

Şenol Güneş:"Kayserispor'un 5 maçta mağlubiyeti yoktu. Takım savunmasını iyi yapıyor. Rakip hata yaptığında hızlı hücuma çıkabiliyor. Bunu iyi bir alışkanlık haline getirdi. Bu anlayışla sahaya çıktı. Biz bunu bekliyorduk. Rakip sahada oynama çalıştık, bunda da başarılı olduk. İkinci yarıda da aynı şey vardı. Oyun disiplininden kopmadan oynamaya çalıştık. İlk yarıda da gol gelebilirdi ama bunun için daha hareketli oynamak lazım, top kayıplarını daha az yapmak lazım. Duran toptan gol atmamızı bekliyordum ama yiyeceğimizi düşünmüyordum. Kayserispor'un kısa oyuncuları var. Hiç beklenmeyen şekilde rakip yaptı. Ona benzer pozisyonlar biz yakaladık, atamadık. Futbol böyle bir şey. Rakip daha az gelip gol atabilir. İlk yarıda da pozisyonlarımız var. O pozisyonlarda dikkatli vuruş yapsak gol olabilirdi. Ama bu bizim yavaş oyunumuzu, eksik taraflarımızı kapatmaz. Bütün oyuncular elinden geleni yaptı ve kazanmayı hak ettiler"

"3-4 günde bir maç oynuyoruz. Sıkıştırılmış bir haftayı yaşıyoruz. Saatleri de değişik olmak üzere. Değişiklik yapmak zorundaydık. Ona rağmen buradan galibiyetle ayrılmak güzel. 3-4 tane oyuncumuzu uzun süre oynattık. Belki onları ilk yarıda skor daha iyi olsa değiştirebilirdik. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde alınan 3 puan olumlu..."

"Bütün takımlar zor. Pendikspor'a puan verdik. Sürpriz oldu ama verdik. Adana Demirspor'a hazırlanacağız. Salı günü gideceğiz. Çarşamba maç oynayıp geri döneceğiz. Orada kalmak istedim ama 3-4 gün orada kalmak gerekiyordu. Program bile zorlanıyor ama çalışacağız."

"Bizim bir sıkıntımız daha var. Milli sayımız 11, bazen daha fazla oluyor. Onların gidip oynaması veya oynamaması idman kaybına da neden oluyor. Onun için söyledim, bu tip değişimlerde milli takımdan gelen oyunculardan sonra sen de idman yapamıyorsun."

"Deplasmanları en fazla yaşayan takım olarak, bu fikstürü anlamış değilim. Bize yurtdışından gelen takımları bir gün sonraya atıyorduk dendi ama bize öyle olmuyor!" dedi.

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