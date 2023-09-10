Hannibal ısrarı

Beşiktaş'ın 10 numara transferi için rotasını yeniden Manchester United'a çevirdiği ve 20 yaşındaki Tunuslu futbolcu Hannibal Mejbri'yi almak için İngiliz takımına teklifte bulunduğu öne sürüldü. Manchester Evening News'un haberine göre; siyah beyazlılar Eric Bailly'nin ardından İngiliz takımından bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak için teklifte bulundu. Haberde United'ın geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın yaptığı kiralama teklifine önce sıcak baktığı, ancak siyah-beyazlıların satın alma opsiyonu şartı da talep edince İngiliz ekibi düşünmek için süre istediği belirtildi.

OYNAYACAĞI TAKIMA GİTSİN

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın, Hannibal Mejbri'yi bırakma konusunda isteksiz olduğu ifade edilirken, Tunus Milli Takımı'nın hocası Kadri'nin 20 yaşındaki futbolcuyu oynayabileceği bir takıma gitmesi yönünde uyardığı ileri sürüldü. Türkiye'de transfer döneminin 15 Eylül'de biteceği vurgulanırken, bu nedenle kalan 6 günlük sürede teklifin revize edilme şansının olduğunu belirtildi. 2003 doğumlu oyuncu geçen sezonu Birmingham'da kiralık olarak geçirmişti. Championship ve FA Cup maçlarında toplam 41 kez forma giyen Tunuslu, 1 gol atarken 6 da asist yaptı

TALİSCA GİBİ PARLAR

Teknik direktör Güneş'in de onayıyla Hannibal Mejbri için kiralama teklifi yapılırken, İngiliz ekibine Talisca'nın Beşiktaş'ta yaptığı büyük çıkış örnek gösterildi ve "Burada yakalayacağı çıkış, onu farklı yerlere taşıyacaktır" denildi.

2019'DA TRANSFER EDİLDİ

Genç yıldız, 2019 yılında Monaco U17 takımından 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de kiralık geçiren Hannibal Mejbri, Manchester United'ın A takımı ile sadece 3 maçta sahaya çıktı.