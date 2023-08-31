Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Siyah-beyazlılar 3-2 kazandığı ilk maçın ardından ikinci maçı da kazanarak gruplara kalmak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 20:09
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında evinde Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Tur maçları iki ayaklı. Deplasmanda kazanarak dönmek avantaj ama yeterli değil. Kendi sahamızda kazanarak gruplara kalmak istiyoruz. Kadro olarak, takım olarak hazırız. Güzel maç olur. Kazanma isteğimiz sahaya yansır umarım. Keyif alacağımız, gurur duyacağımız bir oyun istiyoruz.

Kadromuzda iki sıkıntımız var, Amartey ve Masuaku. Şartlar itibarıyla en iyi olabilecek iki oyuncuyu, Necip ve Onur'u koyduk. Bahtiyar ve Umut da var ama ilk maçta oynattığımda biraz bocaladılar. Onlar da iki kanattan iyi geliyor. Bek ve açık uyumları iyi. Kapattığımızda gelmelerini engelleyebiliriz ve hücuma çıkmayı kolaylaştırabiliriz.

DİĞER
Tarzan Rıfkı'nın emniyet müdürüydü! Oğlu meğer Yeşilçam'ın son jönüymüş...
Başkan Erdoğan'dan savunma sanayide "yerlilik" vurgusu: Her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz
Beşiktaş'ın D. Kiev maçı 11'i belli oldu!
F.Bahçe'den yılın ters köşesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın D. Kiev maçı 11'i belli oldu!
PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a ceza
2022 YKS ek tercihler ne zamandı?
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU 2023 | ÖSYM 2023 YKS 2. tercihler boş kontenjan taban puanları
AÖF yaz okulu sınav sonuç ekranı 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Twente - Fenerbahçe maçı CANLI Twente - Fenerbahçe maçı CANLI 19:21
Hamilton ve Russell 2 yıl daha Mercedes'te! Hamilton ve Russell 2 yıl daha Mercedes'te! 18:51
F.Bahçe'nin Twente maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Twente maçı 11'i belli oldu! 18:50
Beşiktaş'ın D. Kiev maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın D. Kiev maçı 11'i belli oldu! 18:43
Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu! Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu! 17:57
G.Saray'ın rakipleri belli oldu G.Saray'ın rakipleri belli oldu 17:55
Daha Eski
Fırtına Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti! Fırtına Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti! 17:47
PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a ceza PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a ceza 17:40
Fırtına'nın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı Fırtına'nın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı 16:45
Sivasspor Süper Lig’de 600. maçına çıkacak! Sivasspor Süper Lig’de 600. maçına çıkacak! 16:32
Konyaspor'dan transfer açıklaması! Konyaspor'dan transfer açıklaması! 16:22
Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? 16:19