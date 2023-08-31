Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında evinde Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Tur maçları iki ayaklı. Deplasmanda kazanarak dönmek avantaj ama yeterli değil. Kendi sahamızda kazanarak gruplara kalmak istiyoruz. Kadro olarak, takım olarak hazırız. Güzel maç olur. Kazanma isteğimiz sahaya yansır umarım. Keyif alacağımız, gurur duyacağımız bir oyun istiyoruz.

Kadromuzda iki sıkıntımız var, Amartey ve Masuaku. Şartlar itibarıyla en iyi olabilecek iki oyuncuyu, Necip ve Onur'u koyduk. Bahtiyar ve Umut da var ama ilk maçta oynattığımda biraz bocaladılar. Onlar da iki kanattan iyi geliyor. Bek ve açık uyumları iyi. Kapattığımızda gelmelerini engelleyebiliriz ve hücuma çıkmayı kolaylaştırabiliriz.