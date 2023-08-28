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Stopere son aday Djimsiti! Beşiktaş Arnavut oyuncuyu kiralık bitirecek

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim stoper hattına takviye yapmak istiyor. Siyah beyazlıların son adayı Djimsiti oldu. İşte Kartal'ın transfer planı... | BJK HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Stopere son aday Djimsiti! Beşiktaş Arnavut oyuncuyu kiralık bitirecek

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper bölgesi için hareketlilik yaşanıyor... Bu bölgeye bir oyuncu daha katmak isteyen Siyah-Beyazlı takımın gündemine gelen son isim Atalanta forması giyen Arnavut stoper Berat Djimsiti oldu.

30 yaşındaki oyuncu için Atalanta ile resmi temaslara başlayan Beşiktaş'ın oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle ilk etapta kiralama formülünü düşündüğü de gelen haberler arasında. Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş teknik heyetinin de bir görüşme yaptığı tecrübeli stoperin şartların oluşması halinde Beşiktaş forması giymeye sıcak bakabileceği öğrenildi.

Atalanta forması ile Serie A'da 6. sezonunu geçiren Djimsiti'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Güncel verilere göre 10 milyon Euro değeri bulunan Djimsiti, geçen sezon İtalyan ekibi ile çıktığı 26 maçta 1 asiste imza attı. Arnuvutluk formasını da 49 kez sırtına geçiren 1.90 boyundaki tecrübeli stoper bu karşılaşmalarda ülkesi adına 1 gol kaydetti.

2018 yılından bu yana Atalanta forması giyen Djimsiti, İtalyan ekibinde 187 maçta sahaya çıktı ve 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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