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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jackson Muleka transferinde ibre Al-Ahly'ye döndü!

Son dakika haberleri: Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon başarılı bir performans gösteren Jackson Muleka'nın menajeri yıldız oyuncunun transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci - ÖZEL HABER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 00:12 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 00:28
ENES CEVAHİRCİ
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jackson Muleka transferinde ibre Al-Ahly'ye döndü!

Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş, kadroya katılacak yeni isimlerin çalışmalarını sürdürürken bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Bu sezon başarılı bir performans gösteren Jackson Muleka transferin gözdesi konumununda yer alıyor.

Siyah beyazlıların Kongolu yıldızı Jakson Muleka için Yunanistan ve Mısır'dan teklifler gelmeye devam ederken, yıldız oyuncunun menajeri transfer hakkında konuştu.

İBRE EL-AHLY KULÜBÜNE DÖNDÜ!

Oyuncunun PAOK'a transferinin zor gözüktüğünü söyleyen Muleka'nın menajeri Jean- Willy Ngoma, İbre El Ahly kulübüne döndüğünü ve Mısır ekibinin Muleka'yı istediğini açıkladı.

GÜNEŞ MULEKA'DAN MEMNUN

Siyah-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, birçok teklif gelmesine rağmen yıldız futbolcuyu takımda tutmayı istiyor.

Muleka, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 39 resmi maçta 9 gol atarken, 1 de asist katkısı sağladı.

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