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Zaynutdinov Beşiktaş'ta

Beşiktaş bir süredir temas halinde olduğu Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar dün sabah CSKA Moskova'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşan oyuncu ve kulübünü ikna etmeyi başardı. 10 numara, sol kanat ve sol bek gibi bölgelerde görev alabilen Zaynutdinov, dün akşam geç saatlerde İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Kazakistanlı yıldız, ardından kendisini Beşiktaşlı yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak. Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki oyuncu için CSKA Moskova'ya 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Zaynutdinov, her sezon 1.2 milyon euro alacak. 1.83'lük çok yönlü orta saha oyuncusunun, hafta sonunda Pendikspor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Zaynutdinov Beşiktaş'ta

Beşiktaş bir süredir temas halinde olduğu Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar dün sabah CSKA Moskova'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşan oyuncu ve kulübünü ikna etmeyi başardı. 10 numara, sol kanat ve sol bek gibi bölgelerde görev alabilen Zaynutdinov, dün akşam geç saatlerde İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Kazakistanlı yıldız, ardından kendisini Beşiktaşlı yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak. Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki oyuncu için CSKA Moskova'ya 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Zaynutdinov, her sezon 1.2 milyon euro alacak. 1.83'lük çok yönlü orta saha oyuncusunun, hafta sonunda Pendikspor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

YERLİ STATÜSTÜNDE OYNAYACAK

Kazakistanlı oyuncu Zaynutdinov, Süper Lig'de yerli futbolcu statüsünde oynayabilecek. 3 senedir CSKA Moskova forması terleten Bakhtiyor Zaynutdinov, geçen sezon çıktığı 27 maçta 1 gol, 3 asistlik skor katkısı vermişti. Kazan oyuncu bu sezon da 5 resmi maça çıktı, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

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