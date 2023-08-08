Beşiktaş'ta flaş Arthur Masuaku gelişmesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah-beyazlılardan futbolcu hakkında dikkat çeken açıklama geldi.

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun kırmızı kart cezasının 1 maça indirildiğini ve Neftçi Bakü ile oynanacak rövanş maçında forma giyebileceğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir. Ayrıca; KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından Kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."