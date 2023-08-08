Berghuis’te umut az

Berghuis için Ajax'a son teklifini yapıp beklemeye geçen Beşiktaş'a bu isimden kötü haberler gelecek gibi. 31 yaşındaki on numarayla Fransa liginden bazı takımların ilgilendiği belirtildi. Ayrıca Hollanda basınında çıkan haberlerde Steven Berghuis'in Avrupa'da kalmaya devam etmek istediği de yazıldı. Tecrübeli futbolcunun durumunun yakın zamanda netlik kazanacağının altı çizildi.
Berghuis için Ajax'a son teklifini yapıp beklemeye geçen Beşiktaş'a bu isimden kötü haberler gelecek gibi. 31 yaşındaki on numarayla Fransa liginden bazı takımların ilgilendiği belirtildi. Ayrıca Hollanda basınında çıkan haberlerde Steven Berghuis'in Avrupa'da kalmaya devam etmek istediği de yazıldı. Tecrübeli futbolcunun durumunun yakın zamanda netlik kazanacağının altı çizildi.