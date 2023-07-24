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Beşiktaş'ta rota yeniden Manuel Lanzini! Transfer planı belli oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Daniel Amartey ve Jean Onana transferlerini açıklayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raopru doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de kadrosuna katmak istediği Manuel Lanzini'yi yeniden gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:50
Beşiktaş'ta rota yeniden Manuel Lanzini! Transfer planı belli oldu

Son günlerde Manuel Lanzini'yi yeniden takip etmeye başlayan Kartal, rotasını Arjantinli yıldıza çevirdi.

Beşiktaş'ta rota yeniden Manuel Lanzini! Transfer planı belli oldu

Siyah-beyazlıların Roberto Pereyra için düşündüğü yıllık ücret ve imza parasını Lanzini'yi aktarmaya hazır olduğunu menajerine aktardığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta rota yeniden Manuel Lanzini! Transfer planı belli oldu

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki 10 numaraya bir hafta süre verildi.

Beşiktaş'ta rota yeniden Manuel Lanzini! Transfer planı belli oldu

Manuel Lanzini geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 23 maça çıktı.

Beşiktaş'ta rota yeniden Manuel Lanzini! Transfer planı belli oldu

Arjantinli yıldız, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Beşiktaş'ta rota yeniden Manuel Lanzini! Transfer planı belli oldu

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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