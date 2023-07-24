Beşiktaş'ta rota yeniden Manuel Lanzini! Transfer planı belli oldu

Son günlerde Manuel Lanzini'yi yeniden takip etmeye başlayan Kartal, rotasını Arjantinli yıldıza çevirdi.
Son günlerde Manuel Lanzini'yi yeniden takip etmeye başlayan Kartal, rotasını Arjantinli yıldıza çevirdi.
Siyah-beyazlıların Roberto Pereyra için düşündüğü yıllık ücret ve imza parasını Lanzini'yi aktarmaya hazır olduğunu menajerine aktardığı öğrenildi.
Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki 10 numaraya bir hafta süre verildi.
Manuel Lanzini geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 23 maça çıktı.
Arjantinli yıldız, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.