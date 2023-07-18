BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Brezilyalı yıldızla yeni görüşme! Kartal şansını tekrar denedi...

Beşiktaş transferde yeni bir ismi listesine aldı.

Takvim'in haberine göre; İngiliz devi Tottenham ile sözleşmesi sona eren Lucas Moura'nın menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Sambacı yıldızın menajerinin Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Tottenham'la sözleşmesi sona eren Moura geçen sezon devre arası transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak Brezilyalı kanat oyuncusunun istediği yüksek ücret talebiyle bu transfer gerçekleşmemişti.

30 yaşındaki futbolcu geçen sezon Tottenham formasıyla 23 maçta 4 gol kaydetti.