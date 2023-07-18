Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Brezilyalı yıldızla yeni görüşme! Kartal şansını tekrar denedi...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Brezilyalı yıldızla yeni görüşme! Kartal şansını tekrar denedi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Daha önce adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Lucas Moura son olarak Beşiktaş'ın gündemine girdi. Tottenham'la sözleşmesi sona eren Brezilyalı oyuncunun menajeri İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle bir araya geldi. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Brezilyalı yıldızla yeni görüşme! Kartal şansını tekrar denedi...

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Beşiktaş transferde yeni bir ismi listesine aldı.

Takvim'in haberine göre; İngiliz devi Tottenham ile sözleşmesi sona eren Lucas Moura'nın menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Sambacı yıldızın menajerinin Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Tottenham'la sözleşmesi sona eren Moura geçen sezon devre arası transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak Brezilyalı kanat oyuncusunun istediği yüksek ücret talebiyle bu transfer gerçekleşmemişti.

30 yaşındaki futbolcu geçen sezon Tottenham formasıyla 23 maçta 4 gol kaydetti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da şoke eden ayrılık! 2 yıldıza birden talip oldular...
Bülent Şakrak'la 8 yıllık evliliği tek celsede biten Ceyda Düvenci'den bikinili paylaşım "İyileştiğin anları unutma" Boşanmanın hemen ardından...
F.Bahçe aradığı 6 numarayı Ada'da buldu!
Cimbom'dan teklif artırma kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'ın Amartey teklifi belli oldu!
Fransızlardan Beşiktaş'a şok tavır!
2022 YKS ne zaman açıklandı?
2023 YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
2023 yetenek sınav sonuçları e-okul
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'a Ada'dan sevindiren haber! Aslan'a Ada'dan sevindiren haber! 00:44
F.Bahçe o iddiaları yalanladı! F.Bahçe o iddiaları yalanladı! 00:44
G.Saray'da o isme Avrupa'dan sürpriz talip! G.Saray'da o isme Avrupa'dan sürpriz talip! 00:44
Beşiktaş'ta Muleka da yolcu! Beşiktaş'ta Muleka da yolcu! 00:44
Resmen açıkladı! Beşiktaş'a veda etti Resmen açıkladı! Beşiktaş'a veda etti 00:44
G.Saray'da sürpriz Berkan gelişmesi! Transferi... G.Saray'da sürpriz Berkan gelişmesi! Transferi... 00:44
Daha Eski
Salih Uçan bombası! Yeni takımı... Salih Uçan bombası! Yeni takımı... 00:44
F.Bahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! F.Bahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! 00:44
Zaniolo için flaş iddia: Gönlündeki takım... Zaniolo için flaş iddia: Gönlündeki takım... 00:44
F.Bahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi! F.Bahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi! 00:44
Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! 00:44
Transfer şokları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız... Transfer şokları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız... 00:44