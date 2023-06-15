Haberler Beşiktaş Q7 bombası!..

Q7 bombası!..

Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızı Quaresma konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli gazeteci Pedro Sepúlveda'nın haberine göre Quaresma, futbolu bırakmadan önce son kez Beşiktaş forması giymek istiyor. Tecrübeli yıldız, bunu yönetime iletirken siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde bir karar vereceği aktarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Q7 bombası!..
Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızı Quaresma konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli gazeteci Pedro Sepúlveda'nın haberine göre Quaresma, futbolu bırakmadan önce son kez Beşiktaş forması giymek istiyor. Tecrübeli yıldız, bunu yönetime iletirken siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde bir karar vereceği aktarıldı.
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