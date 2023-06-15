Q7 bombası!..

Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızı Quaresma konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli gazeteci Pedro Sepúlveda'nın haberine göre Quaresma, futbolu bırakmadan önce son kez Beşiktaş forması giymek istiyor. Tecrübeli yıldız, bunu yönetime iletirken siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde bir karar vereceği aktarıldı.
Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızı Quaresma konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli gazeteci Pedro Sepúlveda'nın haberine göre Quaresma, futbolu bırakmadan önce son kez Beşiktaş forması giymek istiyor. Tecrübeli yıldız, bunu yönetime iletirken siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde bir karar vereceği aktarıldı.