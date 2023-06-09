Haberler Beşiktaş Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'e verilen cezayı kaldırdı!

Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'e verilen cezayı kaldırdı!

Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e verilen para cezasını kaldırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 18:18
Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'e verilen cezayı kaldırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e verdiği para cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasındaki Adana Demirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Yani bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig." dediği için PFDK'nın 104 bin lira para cezası verdiği Şenol Güneş'in itirazını görüştü.

Kurul, Güneş'e verilen cezanın oy çokluğu ile kaldırılmasına hükmetti.

DİĞER
Oyuncu Alina Boz'un güzelliği Rus annesinden mirasmış! "Annesi ayrı güzel kızı ayrı güzel"
"Eşim benden boşanmıyor" diyerek çatıya çıktı: Oğlum in aşağı, benim senden başka kimim var
F.Bahçe'nin gözdesiydi! Resmen imzayı attı
Aslan'da hücuma Nijeryalı kule!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Atiba'dan sonra o da gidiyor!
Çebi'nin transfer hedefi belli oldu!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo için şok iddia! G.Saray... Zaniolo için şok iddia! G.Saray... 18:44
Abdülkerim Bardakcı'dan çarpıcı istatistik! Abdülkerim Bardakcı'dan çarpıcı istatistik! 18:30
Hakan Çalhanoğlu: Ülkem beni destekleyecektir Hakan Çalhanoğlu: Ülkem beni destekleyecektir 18:29
Tahkim Kurulu'ndan flaş Şenol Güneş kararı! Tahkim Kurulu'ndan flaş Şenol Güneş kararı! 18:18
Nuri Şahin Bir hoca olarak City'den tarafız! Nuri Şahin Bir hoca olarak City'den tarafız! 17:48
Cafu'nun takımı şampiyon! Cafu'nun takımı şampiyon! 17:10
Daha Eski
Nesta'nın takımı 3. oldu! Nesta'nın takımı 3. oldu! 16:41
"Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız" "Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız" 16:32
Cafu'nun takımı finale yükseldi! Cafu'nun takımı finale yükseldi! 16:17
Hamit Altıntop'un takımı Figo'ya mağlup! Hamit Altıntop'un takımı Figo'ya mağlup! 16:10
Türkiye - Galler maçı saat kaçta? Türkiye - Galler maçı saat kaçta? 15:59
Osman Aşkın Bak Şampiyonlar Ligi Festivali'nde Osman Aşkın Bak Şampiyonlar Ligi Festivali'nde 15:54