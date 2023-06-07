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Beşiktaş Konyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş, evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, kazanması halinde sezonu ikinci sırada tamamlayacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 20:20 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 20:50
Beşiktaş Konyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu, bugün oynanacak maçlarla son bulacak.

38. hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Şenol Güneş'in öğrencileri maçı kazanarak sezonu ikinci bitirmeyi hedefliyor.

Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Omar, Umut, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, Pozuelo, Moreno, Michalak, Diouf

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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