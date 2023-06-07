Beşiktaş Konyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu, bugün oynanacak maçlarla son bulacak.
38. hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.
Şenol Güneş'in öğrencileri maçı kazanarak sezonu ikinci bitirmeyi hedefliyor.
Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Omar, Umut, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, Pozuelo, Moreno, Michalak, Diouf
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Konyaspor maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.