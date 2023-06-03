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Aboubakar’a milli izin

Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, haziranda oynanacak hazırlık maçları için 22 kişilik kadroyu açıkladı. Song, Aboubakar'un kadroda olmaması için "Kendi kulübüyle önemli maçları var. Mantıklı olmalısınız, hazırlık maçlarında ona fazla ihtiyacımız yok, önemli olan eylül ayında Brundi ile oynanacak kritik karşılaşmada bizimle olması" yorumunu yaptı. Milli takım kariyerinde 93 karşılaşmaya çıkan Aboubakar 7 kez daha forma giymesi halinde milli takımda 100. maçına çıkacak. Aboubakar milli takımda 93 maçta 36 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Aboubakar’a milli izin
Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, haziranda oynanacak hazırlık maçları için 22 kişilik kadroyu açıkladı. Song, Aboubakar'un kadroda olmaması için "Kendi kulübüyle önemli maçları var. Mantıklı olmalısınız, hazırlık maçlarında ona fazla ihtiyacımız yok, önemli olan eylül ayında Brundi ile oynanacak kritik karşılaşmada bizimle olması" yorumunu yaptı. Milli takım kariyerinde 93 karşılaşmaya çıkan Aboubakar 7 kez daha forma giymesi halinde milli takımda 100. maçına çıkacak. Aboubakar milli takımda 93 maçta 36 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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