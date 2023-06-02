Haberler Beşiktaş Sinan Vardar müjdeyi verdi! "İki süper yetenek genci Beşiktaş'a kazandıracağım"

Sinan Vardar müjdeyi verdi! "İki süper yetenek genci Beşiktaş'a kazandıracağım"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında ikincilik yarışı devam ediyor. Siyah-beyazlı takımı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, Kartal'a müjde verdi. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 08:05
Sinan Vardar müjdeyi verdi! "İki süper yetenek genci Beşiktaş'a kazandıracağım"

SİNAN VARDAR - İKİ MÜJDEM VAR!

G.Saray şampiyon oldu. Çok içimize sinen bir yarış olmadı ama sarı-kırmızılı camiayı tebrik ederim. G.Saray için zor başlayan sezon yıldız oyuncularının sahneye çıkışıyla mutlu sonla bitti.

Sinan Vardar müjdeyi verdi! "İki süper yetenek genci Beşiktaş'a kazandıracağım"

Beşiktaş ve F.Bahçe şampiyon olamadıysa bunun en büyük nedenlerinden biri de G.Saray'ın transferdeki başarısıdır.

Sinan Vardar müjdeyi verdi! "İki süper yetenek genci Beşiktaş'a kazandıracağım"

Beşiktaş ve F.Bahçe'nin ikinci olma mücadelesi bu hafta sonunda netleşecek. F.Bahçe'ye G.Saray derbisinde bir beraberlik yetiyor. Ama G.Saray'a karşı kaybederlerse Beşiktaş oynayacağı son iki maçı da kazanarak ligi 2. bitirebilir.

Sinan Vardar müjdeyi verdi! "İki süper yetenek genci Beşiktaş'a kazandıracağım"

Beşiktaş açısından sezona bakarsak; siyah-beyazlı takımın başarısız olduğunu söyleyemem. Valerien Ismael seçimi bir riskti. Bu seçim Beşiktaş'ın bir sezonuna mal oldu. Alınması gereken dersler var!

Sinan Vardar müjdeyi verdi! "İki süper yetenek genci Beşiktaş'a kazandıracağım"

Şenol Güneş'in gelişiyle Beşiktaş gelecek sezonun transferlerini geçtiğimiz ara transfer döneminde yapmasını önemsiyorum. Beşiktaş, bu yapılan doğru transferlerle ligin ikinci yarısında seri galibiyetlerin yanı sıra farklı derbi zaferleri aldı.

Sinan Vardar müjdeyi verdi! "İki süper yetenek genci Beşiktaş'a kazandıracağım"

Şimdi bu kadronun korunması ve en azından 3 nokta transferle kadro zenginliğinin sağlamasıdır.

Sinan Vardar müjdeyi verdi! "İki süper yetenek genci Beşiktaş'a kazandıracağım"

Ahmet Nur Çebi yönetiminin özkaynak düzenine önem vermesi beni çok umutlandırıyor. Sayın başkanın, Nevzat Demir Tesisleri'nde altyapı için özel kullanılacak yeni sahanın açılışını yapması önemli bir icraat olarak alkışlıyorum.

Sinan Vardar müjdeyi verdi! "İki süper yetenek genci Beşiktaş'a kazandıracağım"

2004 yılında Beşiktaş yöneticisi olduğumda; görevi devraldığımız eski Başkan Serdar Bilgili döneminde Ümraniye'de altyapı kamp tesislerinin kapısının kilit vurulduğunu üzülerek görmüş, bu kilidi kırdırmıştım. Açık ve net, Beşiktaş özüne dönmelidir.

Sinan Vardar müjdeyi verdi! "İki süper yetenek genci Beşiktaş'a kazandıracağım"

Sevgili kardeşim Fırat Fidan da yeni altyapı tesisi projesi için son hazırlıkları yapıyor. Bunun için tüm camia, yönetimin altyapı hamlesine destek olmalıdır. Beşiktaş'ın kurtuluşu özkaynak düzeninden geçiyor. Vardar Ailesi olarak, bu konuda elimden geleni yapmaya hazırız.

Sinan Vardar müjdeyi verdi! "İki süper yetenek genci Beşiktaş'a kazandıracağım"

Uzun süredir takip ettiğim 2 süper yetenek genci Beşiktaş'ımıza kazandıracağım. Bakın görün bu iki genç de Beşiktaş ve Türk futbolunun parlayan yıldızları olacaktır. Her şey daha başarılı bir Beşiktaş için!

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