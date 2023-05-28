Ivan’a izin çıktı!

Craiova Başkanı Mihai Rotaru'nun, Andrei Ivan'ın ayrılmasına, eğer teklif kulübün iddialarını karşılayacak bir teklif olacaksa, karşı çıkmayacağı belirtildi.



İYİ BİR PROJEYİ GERİ ÇEVİRMEM

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Ivan Jaime, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu AS gazetesine verdiği röportajda, " Önemli olan iyi bir proje ile ilerlemek. Büyümek. Beni en çok ilgilendiren de bu. Hangi ülkede olduğu umurumda değil. Çeşitli kulüplerden ilgi olduğunu biliyorum. Çok sakinim, bakalım bu yaz ne olacak" ifadelerini kullandı.