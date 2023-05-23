Beşiktaş'a Tangocu stoper! Sezon sonu serbest kalacak

DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

2018 yılından beri Huracan'da top koşturan yıldız oyuncunun da Arjantin'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği transfer için yönetimin Merolla'nın menajeri ile ilk teması kurduğu belirtildi.



