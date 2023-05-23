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Beşiktaş'a Tangocu stoper! Sezon sonu serbest kalacak

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Huracan'da forma giyen Arjantinli stoper Lucas Merolla'nın peşinde. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, transfer için harekete geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
Beşiktaş'a Tangocu stoper! Sezon sonu serbest kalacak

Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş'a Tangocu stoper! Sezon sonu serbest kalacak

Takvim'in haberine göre; Brezilyalı stoper Welinton ile yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılar onun yerine tecrübeli bir stoper arayışlarına başladı.

Beşiktaş'a Tangocu stoper! Sezon sonu serbest kalacak

Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim ise Arjantinli yıldız Lucas Merolla oldu. Arjantin Ligi ekiplerinden Huracan'da forma giyen 27 yaşındaki stoperin sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eriyor.

Beşiktaş'a Tangocu stoper! Sezon sonu serbest kalacak

DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO
2018 yılından beri Huracan'da top koşturan yıldız oyuncunun da Arjantin'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği transfer için yönetimin Merolla'nın menajeri ile ilk teması kurduğu belirtildi.

Beşiktaş'a Tangocu stoper! Sezon sonu serbest kalacak

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan başarılı stoper için Beşiktaş Yönetimi 1.4 milyon euro yıllık ücret önerdi.

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