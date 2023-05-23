Beşiktaş'a Tangocu stoper! Sezon sonu serbest kalacak

Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
Takvim'in haberine göre; Brezilyalı stoper Welinton ile yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılar onun yerine tecrübeli bir stoper arayışlarına başladı.
Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim ise Arjantinli yıldız Lucas Merolla oldu. Arjantin Ligi ekiplerinden Huracan'da forma giyen 27 yaşındaki stoperin sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eriyor.