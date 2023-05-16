BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig ekipleriyle transfer düellosu! İki teklif daha var

Transfer çalışmalarında orta sahaya ağırlık veren Beşiktaş, Jefferson Lerma'yı listesine aldı.

Bournemouth'ta forma giyen Kolombiyalı futbolcu için Premier Lig'den iki talip çıktı.

Sabah'ın haberine göre; futbolcuya West Ham United ve Crystal Palace da talip oldu. Oyuncunun menajerinin Beşiktaş dışında İngiliz ekipleriyle de görüşmelere başladığı ifade edildi.

Lerma, 5 yıl önce 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiği Bournemoth'tan sezon sonunda ayrılmayı planlıyor. İngiliz ekibiyle sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Lerma, Premier Lig'de bu sezon 35 maça çıkarken, 3075 dakika sahada kalıp 5 de gol attı.