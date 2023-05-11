TRANSFER HABERİ: Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması! Geri dönecek mi?

Son dakika spor haberi: Transferde adı Beşiktaş ile anılan Umut Nayir'den önemli açıklamalar geldi. Kiralık forma giydiği Ümraniyespor'da başarılı bir sezon geçiren golcü futbolcu, söz konusu iddialar hakkında konuştu. İşte o sözler...
Bireysel anlamda çok güzel bir sezon geçiriyorum. Milli takım forması giymek nasip oldu bu sezon bu anlamda gayet mutluyum. Maç maç ilerlemekten başka çaremiz yok kredimiz çok az bu yüzden birçok puan hesabı yapıyoruz. Bu sezon istikrarlı bir şekilde süre alıyorum.
Giresunspor'da yakaladığım istiktarı Ümraniyespor'da da yakaladım bunu devam ettirmek istiyorum. Yıllardır kendime birşeyler katmaya çalışan biri olarak tecrübelendim. Türkiye'de transferler hikayalerinde hücum bölgesindeysen kendini gösterirsen eğer transfer tekliflerinde adın geçmeye başlıyor.
Ancak şu an önceliğim bulunduğum takıma katkı vermek. Büyük takım hayalim var demek istemiyorum. EyüpsporSüper Lig'e yükselecek mi onların tavrı ne olacak bilmiyoruz.
Ancak şu an belirsiz bir süreç var Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz. Milli takımda forma giymek her Türk gencin hayalidir istikrarli hale gelirsem sürekli forma giyeceğimi düşünüyorum.