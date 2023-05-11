TRANSFER HABERİ: Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması! Geri dönecek mi?

İŞTE UMUT NAYİR'İN SÖZLERİ:

Bireysel anlamda çok güzel bir sezon geçiriyorum. Milli takım forması giymek nasip oldu bu sezon bu anlamda gayet mutluyum. Maç maç ilerlemekten başka çaremiz yok kredimiz çok az bu yüzden birçok puan hesabı yapıyoruz. Bu sezon istikrarlı bir şekilde süre alıyorum.