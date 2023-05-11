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TRANSFER HABERİ: Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması! Geri dönecek mi?

Son dakika spor haberi: Transferde adı Beşiktaş ile anılan Umut Nayir'den önemli açıklamalar geldi. Kiralık forma giydiği Ümraniyespor'da başarılı bir sezon geçiren golcü futbolcu, söz konusu iddialar hakkında konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 20:39
TRANSFER HABERİ: Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması! Geri dönecek mi?

Spor Toto Süper Lig ekibi HangiKredi Ümraniyespor'da forma giyen başarılı oyuncu Umut Nayir önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan milli futbolcu "Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz. " ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması! Geri dönecek mi?

İŞTE UMUT NAYİR'İN SÖZLERİ:

Bireysel anlamda çok güzel bir sezon geçiriyorum. Milli takım forması giymek nasip oldu bu sezon bu anlamda gayet mutluyum. Maç maç ilerlemekten başka çaremiz yok kredimiz çok az bu yüzden birçok puan hesabı yapıyoruz. Bu sezon istikrarlı bir şekilde süre alıyorum.

TRANSFER HABERİ: Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması! Geri dönecek mi?

Giresunspor'da yakaladığım istiktarı Ümraniyespor'da da yakaladım bunu devam ettirmek istiyorum. Yıllardır kendime birşeyler katmaya çalışan biri olarak tecrübelendim. Türkiye'de transferler hikayalerinde hücum bölgesindeysen kendini gösterirsen eğer transfer tekliflerinde adın geçmeye başlıyor.

TRANSFER HABERİ: Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması! Geri dönecek mi?

Ancak şu an önceliğim bulunduğum takıma katkı vermek. Büyük takım hayalim var demek istemiyorum. Eyüpspor Süper Lig'e yükselecek mi onların tavrı ne olacak bilmiyoruz.

TRANSFER HABERİ: Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması! Geri dönecek mi?

Ancak şu an belirsiz bir süreç var Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz. Milli takımda forma giymek her Türk gencin hayalidir istikrarli hale gelirsem sürekli forma giyeceğimi düşünüyorum.

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