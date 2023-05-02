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Salih: Benden selam söyleyin

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Salih Uçan, 3-1 kazanılan G.Saray maçı sonrası göndermede bulundu. A Spor'dan Sercan Dikme'ye konuşan Salih Uçan, "Perşembe günü maça konsantre olmak için tesiste kaldım spor kanallarını açtım, yorumcular Galatasaray orta sahasının Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu, Beşiktaş orta sahasından kimseyi Galatasaray'a koymam diyorlardı, böyle düşünen herkese selamımı iletir misin?" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 06:50
Salih: Benden selam söyleyin
Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Salih Uçan, 3-1 kazanılan G.Saray maçı sonrası göndermede bulundu. A Spor'dan Sercan Dikme'ye konuşan Salih Uçan, "Perşembe günü maça konsantre olmak için tesiste kaldım spor kanallarını açtım, yorumcular Galatasaray orta sahasının Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu, Beşiktaş orta sahasından kimseyi Galatasaray'a koymam diyorlardı, böyle düşünen herkese selamımı iletir misin?" ifadelerini kullandı.
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