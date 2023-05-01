Haberler Beşiktaş Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırladığı. Siyah-beyazlılar, dev derbiyi 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla zirveye bir adım daha yaklaşan siyah-beyazlılarda Salih Uçan, mücadele sonrası olay yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 16:11 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 16:12
Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

Sezonun ilk yarısında oynanan derbilerde Fenerbahçe'yle Vodafone Park'ta 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynanan derbiyi 4-2 kazanırken, Galatasaray'ı da 3-1 yendi.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

BEŞİKTAŞ 10 MAÇTA 26 PUAN TOPLADI

Siyah-beyazlı ekip, derbide kazandığı galibiyete son 10 maçtaki başarılı performansını sürdürdü. Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

Söz konusu dönemde MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor, Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarını ise berabere tamamladı.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

Beşiktaş, ligden çekilen Atakaş Hatayspor maçını da hükmen 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Siyah-beyazlı ekip böylece 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

VODAFONE PARK'TA YİNE DERBİ KAYBETMEDİ

Vodafone Park'ta oynadığı derbi maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray'ı da mağlup ederek serisini sürdürdü. Dolmabahçe'de Galatasaray'ı 7 kez konuk eden Beşiktaş, rakibini 6. kez mağlup etti.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

Siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılı takıma karşı tek puan kaybını ise Vodafone Park'ta oynanan ilk derbide 2-2'lik skorla almıştı. Öte yandan Vodafone Park'ta 7. derbisini oynayan teknik direktör Şenol Güneş, 4. kez galibiyet sevincini yaşadı. Güneş'in 3 derbisi ise beraberlikle sona erdi.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

BEŞİKTAŞ İKİLİ AVERAJI LEHİNE ÇEVİRDİ

Siyah-beyazlılar, 3-1'lik skorla birlikte Galatasaray'la arasındaki ikili averajı lehine çevirdi. Sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi 2-1 kaybeden Beşiktaş, 3-1'lik skor sonrası ikili averajda 1 gol öne geçen taraf oldu.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

Beşiktaş, zirve mücadelesi verdiği Fenerbahçe'ye karşı da ikili averajı lehine çevirmeyi başarmıştı. Ligin ilk yarısında 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Kadıköy'deki mücadeleyi ise 4-2 kazanmıştı.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

SAISS SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Romain Saiss, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü derbide kaydetti. Maçın 35. dakikasında Arthur Masuaku'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Saiss, skoru 1-1'e getiren golü kaydederek Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

HADZIAHMETOVIC BEŞİKTAŞ'TA İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın devre arasında Arabam.com Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, bu sezonki 4. golünü Galatasaray'a karşı attı. 58. dakikada Oliveira'dan kaptığı topla bir anda Muslera'yla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

Bu golle siyah-beyazlı formayla ilk golünü atarak Beşiktaş'ı derbide 2-1 öne geçiren Hadziahmetovic, eski takımı Konyaspor'da oynarken Corendon Alanyaspor (2) ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da gol atmıştı.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

ABOUBAKAR GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından Galatasaray'ı da boş geçmedi.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor (2) maçlarında peş peşe goller atan Aboubakar, Trabzonspor maçını boş geçerken, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında attığı gollerle yeni seriye başladı. Aboubakar, ligdeki gol sayısını da 8'e çıkardı.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

ŞENOL GÜNEŞ SON BÖLÜMDE DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş derbi maçta uzun süre sahaya çıktığı 11'i bozmadı. Güneş'in saha içine ilk müdahalesi 84. dakikada geldi.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takım adına ilk hamlesini Salih Uçan-Tayfur Bingöl, Cenk Tosun-Necip Uysal değişiklikleriyle yaptı. Güneş bir diğer değişikliğini ise 90. dakikada Amir Hadziahmetovic'in yerine Alexandru Maxim'i alarak yaptı.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

KULÜBELER GERİLDİ

Derbi zaman zaman gergin anlara sahne oldu. 25. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Galatasaray kulübesi arasında tansiyon yükseldi. Beşiktaş Kaleci Antrenörü Hakan Çalışkan'la Okan Buruk arasında yaşanan tartışmayı siyah-beyazlılar güçlükle sakinleştirirken, hakem Ali Şansalan, Çalışkan'a sarı kart gösterdi. Teknik direktör Güneş'in, Çalışkan'a sert bir şekilde tepki göstermesi de dikkatleri çekti.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

Öte yandan Beşiktaş'ın başarılı fıtbolcusu Salih Uçan, derbi sonrası A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Salih Uçan'dan çok konuşulacak sözler! "Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."

"GALATASARAY'IN ORTA SAHALARI BEŞİKTAŞ'TAN İYİ DİYENLERE SELAM SÖYLE"

Dikme, Salih'in kendisine, "Perşembe günü maça konsantre olabilmek için tesiste kaldım. Tesisteyken spor kanallarını açtım. Herkes 'Galatasaray'ın orta sahası Beşiktaş'tan çok iyi. Beşiktaş'taki orta saha oyuncularından hiçbirini Galatasaray almam.' diyor. Şimdi gördük sonucu. Bunu söyleyen herkese selamımı ilet." dediğini söyledi.

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