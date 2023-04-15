Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kafilesi açıklandı!

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kafilesi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 15:28 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 15:33
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kafilesi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor maçı kafilesine şu isimleri dahil etti:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Onur Bulut, Omar Colley, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Alexandru Maxim, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl

N'Koudou 6 maç sonra kadroda

Teknik direktör Güneş, N'Koudou'yu 6 maç sonra kadroya dahil etti.

Son olarak 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen siyah-beyazlı oyuncu; Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarında kadroya alınmayarak takımdan uzak kalmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatları bulunan Cenk Tosun ile Tayyip Talha Sanuç kadroda yer almıyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler'in yeni takımı çok şaşırtacak! Real Madrid-Barcelona derken büyük sürpriz...
Boşanma açıklamasının ardından Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! Eşi Demet Özdemir'le 8 aylık evliği biten Oğuzhan iddialar sonrası...
A. Demirspor evinde farklı kazandı!
G.Saray'dan dev transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?
Beşiktaş Trabzonspor maçına hazır!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor'da Emirhan Topçu: Şampiyonluğun zamanı geldi Rizespor'da Emirhan Topçu: Şampiyonluğun zamanı geldi 17:23
Efeler Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu! Efeler Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu! 17:23
"Zıplayan baraj" teknolojisi Kerem'e etki gösterdi! "Zıplayan baraj" teknolojisi Kerem'e etki gösterdi! 17:23
FIBA'dan bayrak açıklaması! FIBA'dan bayrak açıklaması! 17:06
Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 16:46
Newcastle United'a Aston Villa engeli! Newcastle United'a Aston Villa engeli! 16:31
Daha Eski
Adem Asil altın madalya kazandı! Adem Asil altın madalya kazandı! 16:14
F.Bahçe Opet deplasmanda kazandı! F.Bahçe Opet deplasmanda kazandı! 16:04
Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? 16:00
Stuttgart - Dortmund maçı saat kaçta? Stuttgart - Dortmund maçı saat kaçta? 15:55
İstanbulspor - Başakşehir | CANLI İstanbulspor - Başakşehir | CANLI 15:55
Köln - Mainz 05 maçı saat kaçta? Köln - Mainz 05 maçı saat kaçta? 15:50