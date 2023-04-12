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Beşiktaş Atletico Madrid maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Atletico Madrid yardım maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş ile Atletico Madrid, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin yaralarını sarmak adına hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile Atletico Madrid, Vodafone Park Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakanın tüm gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Atletico Madrid yardım maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 19:14 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 19:50
Beşiktaş Atletico Madrid maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Atletico Madrid yardım maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım maçı organize edileceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLE 📺

BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacağı maç 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele, NTV ve Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atletico Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.

BEŞİKTAŞ - ATLETICO MADRID MAÇI BİLET FİYATLARI

  • Loca 162: 4.000TL
  • VIP 100: 2.350TL
  • VIP 101-126: 1.950TL
  • 1. Kategori: 790TL
  • 2. Kategori: 720TL
  • 3. Kategori: 580TL
  • 4. Kategori: 510TL
  • 5. Kategori: 470TL
  • Kapalı Üst: 430TL
  • 6. Kategori: 380TL
  • 7. Kategori: 190TL
  • 8. Kategori: 180TL
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