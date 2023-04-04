10 kişi kalıyor fark atıyor!

Beşiktaş'ın F.Bahçe karşısında elde ettiği 4-2'lik derbi galibiyeti, ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı. 2004-05 sezonundaki 4-3'lük galibiyeti 10 kişiyle alan Kartal, 2020-21 sezonunda da 10 kişi kaldığı maçı yine aynı skorla 4-3 kazanmıştı. Kara Kartallar önceki gün de yine 10 kişi kaldığı karşılaşmayı bu kez 4-2 kazanmayı başardı.
Beşiktaş'ın F.Bahçe karşısında elde ettiği 4-2'lik derbi galibiyeti, ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı. 2004-05 sezonundaki 4-3'lük galibiyeti 10 kişiyle alan Kartal, 2020-21 sezonunda da 10 kişi kaldığı maçı yine aynı skorla 4-3 kazanmıştı. Kara Kartallar önceki gün de yine 10 kişi kaldığı karşılaşmayı bu kez 4-2 kazanmayı başardı.