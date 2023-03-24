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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu pişmanlığı! 'Yönetim keşke diyor'

Beşiktaş'ta kaleyi Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu pişmanlığı yaşanıyor. Siyah beyazlı yönetim Avrupa'dan gelen teklifleri tekrar değerlendirme kararı aldı. İşte detaylar... | BJK TRANSFER

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu pişmanlığı! 'Yönetim keşke diyor'

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından Ersin Destanoğlu geri planda kaldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu pişmanlığı! 'Yönetim keşke diyor'

Formasını Mert Günok'a kaptıran genç kaleci ile ilgili Siyah-Beyazlı yöneticiler pişmanlığı yaşıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu pişmanlığı! 'Yönetim keşke diyor'

8 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ
Nice başta olmak üzere Avrupa'dan birçok kulüple anılan Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a yaklaşık 8 milyon euro civarında bir teklif gelmiş ancak; bu teklif reddedilmişti. Kartal daha sonra Ersin Destanoğlu ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar süren bir sözleşme imzaladı. Bu süreçte Ersin Destanoğlu'nun performansını artırması beklense de tam tersi oldu ve 22 yaşındaki kaleci kariyerinde geriye doğru gitti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu pişmanlığı! 'Yönetim keşke diyor'

AYRILIK SEZON SONUNA KALDI
Takvim'de yer alan habere göre, Ersin Destanoğlu'nu satmadığı için pişmanlık yaşayan yöneticiler, sezon sonunda genç kalecinin önünü açma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu pişmanlığı! 'Yönetim keşke diyor'

11 karşılaşmada ilk 11'de forma giyen ve Beşiktaş altyapısından yetişen Destanoğlu, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Destanoğu'nu Belçika'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu iddia ediliyor.

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