Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transfer...

- Yusuf Demir geçtiğimiz yaz Icardi ile birlikte Galatasaray'a transfer olmuştu. Barcelona'da 6 ay geçirdikten sonra Rapid Wien'e döndü ve gelişimi sezonun ikinci yarısında durdu. Galatasaray formasıyla şu ana kadar sadece 129 dakika forma giydi.

Yusuf'un antrenmanlardaki muazzam potansiyelini her gün görüyorum. Bu onun için kolay bir durum değil. Türk kökenli olduğu için buradaki zihniyeti biliyor ama Türkiye'de oynamak farklı bir durum. Bir de Türk pasaportu olmasına rağmen yabancı sayılması gibi bir sorun var. Bu nedenle maç kadrosunda yer alması daha zor. Ayrıca yaşadığı sakatlıklar da onun gelişimini etkiledi.