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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transfer...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demirel, Alman basınına flaş açıklamalarda bulundu. Demireli, adı sarı-kırmızılı takımla anılan İlkay Gündoğan'ın transferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Fatih Demireli ayrıca Dries Mertens, Mauro Icardi, Yusuf Demir ve Kaan Ayhan ile ilgili de konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 15:25
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transfer...

- Dries Mertens şakacı biri olarak görülüyor? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dries'in Napoli'de neden bu kadar popüler olduğunu anlayabiliyorum. Taraftarlar, takım ve çalışanlar tarafından iyi karşılandı.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transfer...

Kayserispor deplasmanından mağlup ayrıldığımız zaman maç sonucu ve performans nedeniyle herkesin morali bozuktu. Dries buna anlam veremedi. "Daha sezon başındayız, kalitemize güvenmeli ve moral bozukluğunun bizi aşağıya çekmesine izin vermemeliyiz." dedi.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transfer...

"ÇILGINCA EL KOL HAREKETLERİ YAPARAK ETRAFTA KOŞTU"

Çılgınca el kol hareketleri yaparak etrafta koştu ve herkese gülmesi gerektiğini söyledi. Bunun hemen etkisi oldu, herkesin ruh hali bir anda düzeldi. Orada bulunan hiç kimse böyle bir şey yaşamamıştı.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transfer...

Dries genel olarak burada zamanını en iyi şekilde değerlendirmek ve aynı zamanda Türk kültürünü tanımak istiyor. İzin günlerinde sık sık bir yerlere gider, oradaki insanları ziyaret eder.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transfer...

Kulübümüzde bir mutfak çalışanı var adı Dries ile hemen hemen aynı ancak Türkçe. Onlarla çok iyi bir ilişki kurdu. Çayı çok seviyor ve Türkiye konuşmaya çalışıyor. Kahvaltıda yumurtayı nasıl istediğini anlatmakta harika. Çok uğraşıyor ama bazen gülmek zorunda kalıyorum.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transfer...

- Takımın en büyük yıldızının Mauro Icardi olması muhtemel

Göz kamaştırıcı bir figür ve Türkiye'de bir süperstar olarak kabul ediliyor. Ama ben onu çok aklı başında, sakin, arkadaş canlısı biri olarak görüyorum. Mauro, kibirli bir insan değil.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transfer...

- Yusuf Demir geçtiğimiz yaz Icardi ile birlikte Galatasaray'a transfer olmuştu. Barcelona'da 6 ay geçirdikten sonra Rapid Wien'e döndü ve gelişimi sezonun ikinci yarısında durdu. Galatasaray formasıyla şu ana kadar sadece 129 dakika forma giydi.

Yusuf'un antrenmanlardaki muazzam potansiyelini her gün görüyorum. Bu onun için kolay bir durum değil. Türk kökenli olduğu için buradaki zihniyeti biliyor ama Türkiye'de oynamak farklı bir durum. Bir de Türk pasaportu olmasına rağmen yabancı sayılması gibi bir sorun var. Bu nedenle maç kadrosunda yer alması daha zor. Ayrıca yaşadığı sakatlıklar da onun gelişimini etkiledi.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transfer...

- Kış transfer döneminde Yusuf Demir'i satmayı düşündünüz mü?

Yusuf'a teklifler geldi. Teknik ekibi onun hakkında olumlu düşüncelere sahip. Galatasaray'da önemli bir rol oynayacağına eminim. Yusuf'a ihtiyacı olan zamanı veriyoruz ve onu baskı altına almıyoruz.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transfer...

- Transfer sürecine gerçekten dahil oluyor musunuz?

Kulüp bağlantılarımı kullanıyor. Kaan Ayhan transferinde bağlantılarım işe yaradı. Geçen yaz Kaan ile Galatasraay arasında bir temas olmuştu ama o dönem transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transfer...

Kışın tekrar denedik ve transfeeri gerçekleştirdik. Kaan ile 2015 yılında bir röportajda tanıştık. O zamanlar Katar'da gerçekleşen kampta Bayern Münih muhabiriydim. Schalke yan taraftaki otelde yaşıyordu. Bu sayede Kaan ile röportaj yapma fırsatı buldum. Kaan'ı çok sempatik bulmuştum. Daha sonra da görüşmeye devam ettik.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transfer...

- Şimdi de onu Galatasaray'a mı getirdin?

Kulübün isteği üzerine İtalya'ya gittim. Kaan ile görüştüm ve onu ikna ettim. Daha sonra Sassuolo ile müzakereleri yürüttüm. Anlaşma tamamlanınca Kaan ve ailesiyle birlikte İstanbul'a geldim.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Transfer...

- Son zamanlarda Galatasaray'ın İlkay Gündoğan ile ilgilendiği söylentileri dolaşıyor.

Kendisi Manchester City'nin kaptanı ve orada iyi gidiyor. Bence İlkay, Avrupa'daki hemen hemen her kulüp için ilgi çekici. İlgilenseydik bile kesinlikle tek kulüp biz olmazdık.

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