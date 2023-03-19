TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ada'dan Angolalı kule!

Forvete takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in golcüsü Lucas Joao'yu kadrosuna katmak istediği gündeme geldi.
Forvete takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in golcüsü Lucas Joao'yu kadrosuna katmak istediği gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre; Ada basını, sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcu için Kartal'ın çalışma başlattığını öne sürdü.
Yaz transfer döneminde bonservis bedeli olmadan istediği takıma transfer olabilecek olan 29 yaşındaki futbolcuya Reading'in yeni sözleşme önermediği bildirildi.