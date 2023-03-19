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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ada'dan Angolalı kule!

Son dakika spor haberi: Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş önceliği forvet bölgesine verdi. Bir süredir arayışlarda bulunan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Reading’in golcüsü Lucas Joao'yu gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 11:04
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ada'dan Angolalı kule

Forvete takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in golcüsü Lucas Joao'yu kadrosuna katmak istediği gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ada'dan Angolalı kule

Takvim'in haberine göre; Ada basını, sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcu için Kartal'ın çalışma başlattığını öne sürdü.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ada'dan Angolalı kule

Yaz transfer döneminde bonservis bedeli olmadan istediği takıma transfer olabilecek olan 29 yaşındaki futbolcuya Reading'in yeni sözleşme önermediği bildirildi.

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