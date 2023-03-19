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Nihat Kahveci Beşiktaş - İstanbulspor maçını yorumladı! "İnsanları artık rahatlatır"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, siyah beyazlıların transferleri hakkında övgü dolu sözler söyledi. | BJK HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 09:27
Nihat Kahveci Beşiktaş - İstanbulspor maçını yorumladı! "İnsanları artık rahatlatır"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u Cenk, Aboubakar ve Redmond'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Nihat Kahveci, galibiyet serisini 3 maça çıkartan Kartal'ın yeni transferlerine övgü dolu sözler söyledi.

Nihat Kahveci Beşiktaş - İstanbulspor maçını yorumladı! "İnsanları artık rahatlatır"

Beşiktaş'ın 2 farklı galibiyetini yorumlayan Kahveci, "İstanbulspor'un rakibi Beşiktaş değil. İstanbulspor'un ikinci yarıdaki oyunu, ilk yarıdaki oyun aklı nedeniyle kutluyorum. Ghezzal'ın goldeki kornerine kadar onlar adına işler yolunda gidiyordu ama öyle bitmedi. 3 maçtır kazanıyordu İstanbulspor. Beklediğinden çok daha puan alarak geldiler, özgüveni bu maçta da gördük" dedi.

Nihat Kahveci Beşiktaş - İstanbulspor maçını yorumladı! "İnsanları artık rahatlatır"

"GHEZZAL KORKUSU"

Rachid Ghezzal'ın sakatlık sonrası yeniden etkili olduğunu söyleyen Kahveci, "Beşiktaş ilk yarıda yüzde 70 topla oynama izledik ama öyle kaçanlar edenler falan olmadı. Beşiktaş Ghezzal'ın attığı korner Cenk'in attığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Maç başlamadan önce yine ısınırken sakatlanır mı Ghezzal diye korktu taraftarlar ama öyle olmadı. Sakatlıktan sonra iyi döndü diyebilir miyiz Ghezzal için evet diyebiliriz. Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un gol atmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Nihat Kahveci, "Cenk gol yükünü Aboubakar'a bırakmıştı. Üst üste kaçırdığı pozisyonlardan sonra gol atmaya onun da ihtiyacı vardı ve güzel bir golle skoru değiştirdi" diye konuştu.

Nihat Kahveci Beşiktaş - İstanbulspor maçını yorumladı! "İnsanları artık rahatlatır"

"ÖRÜMCEĞİ GÖRDÜ"

Vincent Aboubakar'ın attığı golle ilgili açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, "Hepsi birbirinden güzel goller atıyor Aboubakar. Bugünkü gol Premier Lig golü gibi oldu. Örümceği gördü, sen orada çok durdun dedi ve oraya vurdu topu. Kaleci de bakamadı. Aboubakar iyi oynadı mı ne kadar katkı sağlayacağını gösterdi. İstanbulspor'un kalabalık defansı arasında kayboldu Aboubakar ama topa vuruşuyla klasını yine gösterdi. Beşiktaş'ta yenen gol sonrası yaşanan panik havasını değerlendiren eski futbolcu, "Mert 65-70 dakika ben yere yatmadım dedi, sonra pas hatası yaptı ve gol geldi. Golden sonra bir tedirginlik yaşandı tribünde. Penaltı beklentisi oldu, VAR'a gitti. Şenol hoca oyuna hamleler yaptı, Maxim ve Redmond'u aldı oyuna" dedi.

Nihat Kahveci Beşiktaş - İstanbulspor maçını yorumladı! "İnsanları artık rahatlatır"

"BU SEFER HEYECANLANDIRDI"

Nathan Redmond'ın golü hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Başlangıç güzel, gelişme güzel ama final iyi değil dediğimiz Redmond bu sefer heyecanlandırdı işte. Vurdukları hep dışarı gidiyordu. Kayseri maçında sağ ayakla atmıştı, şimdi sol ayakla attı. İşte Redmond bu, insanları artık rahatlatır" dedi.

Nihat Kahveci Beşiktaş - İstanbulspor maçını yorumladı! "İnsanları artık rahatlatır"

"3-4 CİĞERLİ"

Gedson Fernandes hakkında konuşan eski futbolcu, "Gedson 3-4 ciğerli olarak koşmaya devam ediyor. Top nerede kapılacaksa oraya da yetişiyor. Salih diğer maçlara oranla daha az etkiliydi ama 62. dakika olduğunda çıkacağını biliyor Salih. Merkezdeki kalabalıkta Maxim tarzı oyuncular olur orada, ben ikinci yarıya başlarken bekledim oyuna girmesini Maxim'in ama olmadı. Büyük takımlarda hedef bitmez. Beşiktaş 3'te 3 oldu. Seneye Avrupa hedefi var. Ligde ikincilik koltuğu var. Cenk'in Gedson'un, Maxim kalırsa yapacağı katkıları, Ghezzal'ı Aboubakar'ın etkisini görmek istiyor gelecek sezon" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci Beşiktaş - İstanbulspor maçını yorumladı! "İnsanları artık rahatlatır"

"BEŞİKTAŞ İYİ BİR BEK KAZANDI"
Beşiktaş'ın yeni sağ beki Onur Bulut hakkında da konuşan Nihat Kahveci, "Beşiktaş çok iyi bir sağ bek kazandı. Rosier kusura bakma dedi Onur, ben oyunuyorum bu işi dedi. Moralini bozma ama ben oynayacağım dedi Onur. Milli Takım'a da çağırıldı. Beşiktaş'ın en iyilerinden biriydi Onur. Mert nazar boncuğu oldu. Konya maçından sonra bugün yediği gol de ondan beklenmeyecek bir hata oldu. Ayaklarını da iyi kullanan bir kaleciydi. Ben Ermenistan maçında kalede Mert'in olmasını bekliyorum" dedi.

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