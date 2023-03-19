Nihat Kahveci Beşiktaş - İstanbulspor maçını yorumladı! "İnsanları artık rahatlatır"

"ÖRÜMCEĞİ GÖRDÜ"

Vincent Aboubakar'ın attığı golle ilgili açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, "Hepsi birbirinden güzel goller atıyor Aboubakar. Bugünkü gol Premier Lig golü gibi oldu. Örümceği gördü, sen orada çok durdun dedi ve oraya vurdu topu. Kaleci de bakamadı. Aboubakar iyi oynadı mı ne kadar katkı sağlayacağını gösterdi. İstanbulspor'un kalabalık defansı arasında kayboldu Aboubakar ama topa vuruşuyla klasını yine gösterdi. Beşiktaş'ta yenen gol sonrası yaşanan panik havasını değerlendiren eski futbolcu, "Mert 65-70 dakika ben yere yatmadım dedi, sonra pas hatası yaptı ve gol geldi. Golden sonra bir tedirginlik yaşandı tribünde. Penaltı beklentisi oldu, VAR'a gitti. Şenol hoca oyuna hamleler yaptı, Maxim ve Redmond'u aldı oyuna" dedi.