Nihat Kahveci Beşiktaş - İstanbulspor maçını yorumladı! "İnsanları artık rahatlatır"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u Cenk, Aboubakar ve Redmond'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Nihat Kahveci, galibiyet serisini 3 maça çıkartan Kartal'ın yeni transferlerine övgü dolu sözler söyledi.
Beşiktaş'ın 2 farklı galibiyetini yorumlayan Kahveci, "İstanbulspor'un rakibi Beşiktaş değil. İstanbulspor'un ikinci yarıdaki oyunu, ilk yarıdaki oyun aklı nedeniyle kutluyorum. Ghezzal'ın goldeki kornerine kadar onlar adına işler yolunda gidiyordu ama öyle bitmedi. 3 maçtır kazanıyordu İstanbulspor. Beklediğinden çok daha puan alarak geldiler, özgüveni bu maçta da gördük" dedi.
"GHEZZAL KORKUSU"
Rachid Ghezzal'ın sakatlık sonrası yeniden etkili olduğunu söyleyen Kahveci, "Beşiktaş ilk yarıda yüzde 70 topla oynama izledik ama öyle kaçanlar edenler falan olmadı. Beşiktaş Ghezzal'ın attığı korner Cenk'in attığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Maç başlamadan önce yine ısınırken sakatlanır mı Ghezzal diye korktu taraftarlar ama öyle olmadı. Sakatlıktan sonra iyi döndü diyebilir miyiz Ghezzal için evet diyebiliriz. Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un gol atmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Nihat Kahveci, "Cenk gol yükünü Aboubakar'a bırakmıştı. Üst üste kaçırdığı pozisyonlardan sonra gol atmaya onun da ihtiyacı vardı ve güzel bir golle skoru değiştirdi" diye konuştu.