BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'yi takip eden takımlar belli oldu!

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, şu ana dek sergilediği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı. Şenol Güneş, İngiliz oyuncunun sezon sonuna kadar da tribünde oturabileceğini açıkladı.
Siyah-beyazlılar'ın kadro planlamasında yer almayan yıldız oyuncu için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi. Calciomercato"ya göre; İtalya Serie A'nın iki büyük devi Dele Alli'yi transfer listesine aldı.
MILAN VE INTER HAMLE PEŞİNDE
Haberde, Milan ve Inter'in, Dele Alli için hamle peşinde olduğu yazıldı. İngiliz oyuncunun, yaz aylarında Serie A fırsatı yakalayabileceği belirtildi. Milan ve Inter için maliyetinin çok yüksek olmadığı ve Dele Alli'nin Everton'dan kiralık gittiği Beşiktaş'ta beklenen performansı sergileyemediği ifadelerini yer verildi.