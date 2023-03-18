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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'yi takip eden takımlar belli oldu!

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin sonlarına doğru takıma katılan Dele Alli, Çizme'ye gidebilir. İtalyan basınına göre İngiliz oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında iki Milano ekibi Inter ve Milan var. Bu iki takım sezon sonunda Everton'a teklif yapabilir. İşte haberin ayrıntıları... | BJK SPOR HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 11:32
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'yi takip eden takımlar belli oldu!

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, şu ana dek sergilediği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı. Şenol Güneş, İngiliz oyuncunun sezon sonuna kadar da tribünde oturabileceğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'yi takip eden takımlar belli oldu!

Siyah-beyazlılar'ın kadro planlamasında yer almayan yıldız oyuncu için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi. Calciomercato"ya göre; İtalya Serie A'nın iki büyük devi Dele Alli'yi transfer listesine aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'yi takip eden takımlar belli oldu!

MILAN VE INTER HAMLE PEŞİNDE

Haberde, Milan ve Inter'in, Dele Alli için hamle peşinde olduğu yazıldı. İngiliz oyuncunun, yaz aylarında Serie A fırsatı yakalayabileceği belirtildi. Milan ve Inter için maliyetinin çok yüksek olmadığı ve Dele Alli'nin Everton'dan kiralık gittiği Beşiktaş'ta beklenen performansı sergileyemediği ifadelerini yer verildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'yi takip eden takımlar belli oldu!

Haberin devamında ise Everton Menajeri Sean Dyche'nin şu cümlelerine yer verildi: "Artık yaz aylarında hepimiz tekrardan bir araya geldiğimizde bekleyip neler olacağını göreceğiz. Çünkü Beşiktaş'la sezon sonuna kadar devam eden bir sözleşmesi var."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'yi takip eden takımlar belli oldu!

SÖZLEŞMESİ FESH EDİLECEK

Beşiktaş, Dele Alli'nin 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Everton da Dele Alli'nin sözleşmesini yaz aylarında feshetmeye hazırlandığı ifade edildi. Bunun olması halinde Milan veya Inter, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabilecek. Rumen basını da Maxim'e yer açmak için Dele'nin tribüne gönderildiğini iddia etti.

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