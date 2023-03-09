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Gizli silah Maxim

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli hocası Şenol Güneş, yeni transfer Maxim'i Pazar günü ilk 11'de görevlendirecek. Son oynanan A.Gücü maçında sadece 6 dakika sahada kalan Rumen futbolcu, kısa süre görev yapsa da göze hoş gelen bir futbol ortaya koymuştu. G.Antep formasıyla 25 maçta 5 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen Maxim, Başakşehir karşılaşmasında Güneş'in gizli silahlarından biri olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Gizli silah Maxim
Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli hocası Şenol Güneş, yeni transfer Maxim'i Pazar günü ilk 11'de görevlendirecek. Son oynanan A.Gücü maçında sadece 6 dakika sahada kalan Rumen futbolcu, kısa süre görev yapsa da göze hoş gelen bir futbol ortaya koymuştu. G.Antep formasıyla 25 maçta 5 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen Maxim, Başakşehir karşılaşmasında Güneş'in gizli silahlarından biri olacak.
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