Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli kararı! Hazirana kadar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli kararı! Hazirana kadar...

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda istenen performansı sergileyemeyen İngiliz futbolcu hakkında teknik direktör Şenol Güneş tarafından kritik karar alındı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli kararı! Hazirana kadar...

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli ile ilgli flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli kararı! Hazirana kadar...

Takvim'in haberine göre, siyah-Beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in şu ana kadar sergilediği performansla vasatı aşamayan 26 yaşındaki futbolcuyu artık kadroda düşünmediği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli kararı! Hazirana kadar...

Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve yöneticilerin yoğun ilgisine rağmen beklenen çıkışı yapamayan İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar Ankaragücü maçında olduğu gibi çoğu mücadeleyi tribünden takip etmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli kararı! Hazirana kadar...

Merkez orta saha, 10 numara ve orta sahanın sol tarafında görev alabilen İngiliz yıldız SiyahBeyazlı forma altında bu sezon 17 maçta süre aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli kararı! Hazirana kadar...

Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 3 gollük skor katkısında bulunmuştu. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Dele Alli Everton'a geri dönecek.

DİĞER
Burak Özçivit'in oğlu Karan karizması ile babasına benzetiliyor ama dedesini gören fikir değiştiriyor! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...
2. kez baba oldu! Survivor Avatar Atakan “Hoş geldin Zenia” deyip bebeğini paylaştı! Atakan Arslan’a ilk yorum Hakan Ural’dan...
Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız
F.Bahçe avantaj peşinde! İşte Jesus'un Sevilla maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması!
Sürpriz iddia! Beşiktaş'a mı dönecek?
Hac kura sonucu sorgulama ekranı e-Devlet
YKS tarihi belli oldu 2023!
YKS son başvuru tarihi ve başvuru ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız 01:14
Milan Londra'da turladı! Milan Londra'da turladı! 01:09
Bayern Münih çeyrek finalde! Bayern Münih çeyrek finalde! 01:09
A. Efes Sırbistan'da mağlup! A. Efes Sırbistan'da mağlup! 01:09
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:09
G.Saray yıldız ismi 1 sezon daha kiraladı! G.Saray yıldız ismi 1 sezon daha kiraladı! 01:09
Daha Eski
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 01:09
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması! Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması! 01:09
Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur" Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur" 01:09
Milan Londra'da turladı! Milan Londra'da turladı! 01:05
Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! 01:08
F.Bahçe Sevilla'ya geldi! F.Bahçe Sevilla'ya geldi! 01:08