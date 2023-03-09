BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli kararı! Hazirana kadar...

Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve yöneticilerin yoğun ilgisine rağmen beklenen çıkışı yapamayan İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar Ankaragücü maçında olduğu gibi çoğu mücadeleyi tribünden takip etmesi bekleniyor.