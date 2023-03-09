BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli kararı! Hazirana kadar...

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli ile ilgli flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in haberine göre, siyah-Beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in şu ana kadar sergilediği performansla vasatı aşamayan 26 yaşındaki futbolcuyu artık kadroda düşünmediği öne sürüldü.
Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve yöneticilerin yoğun ilgisine rağmen beklenen çıkışı yapamayan İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar Ankaragücü maçında olduğu gibi çoğu mücadeleyi tribünden takip etmesi bekleniyor.