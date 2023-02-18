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Beşiktaş'ta sistem değişiyor! İşte Şenol Güneş'in yeni dizilişi

Ara transfer döneminde 5 futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, sistem değişikliğine gidiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş özellikle Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'in takıma katılmasının ardından dizilişi değiştirme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta sistem değişiyor! İşte Şenol Güneş'in yeni dizilişi

Kadro planlamasında değişikliklere giden ve şimdiden gelecek sezonu düşünmeye başlayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'i transfer etti. Wout Weghorst, Josef de Souza, Francisco Montero, Emrecan Uzunhan ve Oğuzhan Akgün takımdan ayrılan isimler oldu.

Beşiktaş'ta sistem değişiyor! İşte Şenol Güneş'in yeni dizilişi

Sol bek, ön libero ve sol kanat için de son dakikada bir takviyeye çalışan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in lige dönüşle birlikte kadroda ve dizilişte değişiklikler yapacağı kaydedildi. Güneş'in, sık sık kullandığı 4-1- 4-1 dışında, 4-2-3-1 sistemine de takımı çalıştırdığı belirtildi.

Beşiktaş'ta sistem değişiyor! İşte Şenol Güneş'in yeni dizilişi

OMAR COLLEY FORMAYI TESLİM ALACAK

Saiss'in performansını beğenmeyen ve bu nedenle Colley'yi aldıran Güneş, tecrübeli stoperi 11'de oynatacak.

Beşiktaş'ta sistem değişiyor! İşte Şenol Güneş'in yeni dizilişi

Sabah'ın haberine göre, Maxim'i de forvet arkasında hücumu yönlendirecek isim olarak değerlendiren teknik ekip, Hadziahmetovic'e ise savunma görevini verecek. Rosier de performansı tartışılan isimlerden biri. Onur'un bu doğrultuda 11'e aday olduğu ancak Güneş'in, Rosier'e yine şans verebileceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta sistem değişiyor! İşte Şenol Güneş'in yeni dizilişi

Beşiktaş'ın yeni stoperi Omar Colley, bu sezon Sampdoria'da 16 lig, 2 de İtalya Kupası maçında boy gösterdi. Ligde 1 gol atan 30 yaşındaki Gambiyalı, toplam 1385 dakika süre aldı. 191 cm boyundaki oyuncu, Gambiya Milli Takımı ile de Afrika Uluslar Kupası'nda iki karşılaşmada ter döktü.

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