Beşiktaş'ta sistem değişiyor! İşte Şenol Güneş'in yeni dizilişi

Kadro planlamasında değişikliklere giden ve şimdiden gelecek sezonu düşünmeye başlayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'i transfer etti. Wout Weghorst, Josef de Souza, Francisco Montero, Emrecan Uzunhan ve Oğuzhan Akgün takımdan ayrılan isimler oldu.
Sol bek, ön libero ve sol kanat için de son dakikada bir takviyeye çalışan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in lige dönüşle birlikte kadroda ve dizilişte değişiklikler yapacağı kaydedildi. Güneş'in, sık sık kullandığı 4-1- 4-1 dışında, 4-2-3-1 sistemine de takımı çalıştırdığı belirtildi.
OMAR COLLEY FORMAYI TESLİM ALACAK
Saiss'in performansını beğenmeyen ve bu nedenle Colley'yi aldıran Güneş, tecrübeli stoperi 11'de oynatacak.